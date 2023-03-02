Три жителя Волгоградской области погибли на Украине

02 марта 2023, 10:03

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Константин Добрынин из Новониколаевского района, Владимир Шастов из Фроловского района и Дмитрий Желтов из Николаевска погибли на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 244 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на Украине погиб контрактник из Волжского Михаил Юнусов. Он стал, по меньшей мере, 241-м жителем Волгоградской области, чья смерть была подтверждена официально.

О гибели во время спецоперации на Украине десантника из Новониколаевского района Волгоградской области Константина Добрынина сообщила 1 марта администрация Дуплятской средней школы на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В школе открыта мемориальная доска о Добрынине. Он был выпускником этой школы.

Орденом Мужества награжден житель хутора Ветютнев Фроловского района Владимир Шастов, погибший на Украине, сообщила 22 февраля администрация района в своем Telegram-канале.

О гибели в ходе спецоперации на Украине жителя Николаевска Дмитрия Желтова сообщила 27 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Ильичёвского сельского поселения.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 244 жителей Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 10.00 мск 2 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1511 жителей юга России, в том числе 879 жителей СКФО и 632 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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