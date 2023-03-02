Контрактник из Волжского погиб на Украине

02 марта 2023, 07:23

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Военнослужащий-контрактник Михаил Юнусов из Волжского погиб на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 241 военного из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 марта стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб старшина Виталий Ситников из Камышина. Он стал, по меньшей мере, 240 жителем Волгоградской области, чья смерть была подтверждена официально.

Во время спецоперации на Украине погиб 24-летний военнослужащий-контрактник, ефрейтор Михаил Юнусов из Волжского, сообщил 1 марта в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

Юнусов посмертно представлен к ордену Мужества, передал 1 марта "Волгоград Онлайн".

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 241 военного Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 06.15 мск 2 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1508 жителей юга России, в том числе 879 жителей СКФО и 629 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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