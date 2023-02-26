Власти сообщили о гибели на Украине двух уроженцев Буйнакска

26 февраля 2023, 11:09

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Уроженцы Буйнакска Вагаб Багаутдинов и Чапанкали Меджидов погибли на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 383 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Сулейман-Стальского района Руслан Абасов. Он стал, по меньшей мере, 381 жителем Дагестана, чья гибель была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погибли уроженцы Буйнакска Вагаб Багаутдинов и Чапанкали Меджидов, следует из ролика, опубликованного 21 февраля на странице администрации города в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах ролика показан мемориальный стенд, на котором размещены фотографии и имена погибших на Украине жителей Буйнакска, в том числе Багаутдинова и Меджидова.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 383 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 11.00 мск 26 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1470 жителей юга России, в том числе 864 жителей СКФО и 606 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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