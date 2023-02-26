26 февраля 2023, 11:09

Власти сообщили о гибели на Украине двух уроженцев Буйнакска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Уроженцы Буйнакска Вагаб Багаутдинов и Чапанкали Меджидов погибли на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 383 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Сулейман-Стальского района Руслан Абасов. Он стал, по меньшей мере, 381 жителем Дагестана, чья гибель была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погибли уроженцы Буйнакска Вагаб Багаутдинов и Чапанкали Меджидов, следует из ролика, опубликованного 21 февраля на странице администрации города в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах ролика показан мемориальный стенд, на котором размещены фотографии и имена погибших на Украине жителей Буйнакска, в том числе Багаутдинова и Меджидова.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 383 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 11.00 мск 26 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1470 жителей юга России, в том числе 864 жителей СКФО и 606 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Похоронены двое погибших на Украине жителей Дагестана", "Два уроженца дагестанских сел убиты на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине семерых жителей Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 февраля 2023, 12:03

26 февраля 2023, 10:12

26 февраля 2023, 09:19

26 февраля 2023, 08:23

  • "Саирме" подала в суд на бастующих работников

    Бастующие работники заводов по розливу грузинской минеральной воды "Саирме" распространили недостоверные сведения о размере их зарплат, что негативно сказалось на имидже компании, объяснило руководство "Саирме" причину обращения в суд.

26 февраля 2023, 07:31

  • Сирота из Волгограда пожаловался на проблему с получением жилья

    Житель Волгограда Александр, который является сиротой, пожаловался, что после выпуска из детского дома по вине руководства профтехучилища оказался без прописки, и что на протяжении долгого времени власти не обеспечивают его жильем, которое положено ему по закону.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи