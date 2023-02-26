Стало известно о гибели на Украине уроженца Сулейман-Стальского района

26 февраля 2023, 03:45

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В школе села Ашага-Стал-Казмаляр Сулейман-Стальского района открыт памятный стенд Руслану Абасову, погибшему в ходе спецоперации на Украине, сообщило министерство образования и науки Дагестана. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 381 жителя Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Дагестана 25 февраля подтвердили гибель на Украине жителей республики Алибека Шамсудинова и Курбана Курбанова. Официально была подтверждена гибель во время спецоперации на Украине как минимум 380 военных из Дагестана.

Министерство образования и науки Дагестана сообщило 25 февраля в своем телеграм-канале об открытии памятного стенда кавалеру ордена мужества Руслану Абасову. Мероприятие прошло в школе села Ашага-Стал-Казмаляр Сулейман-Стальского района республики.

Руслан Абасов родился в 1982 году, учился в местной школе, служил в армии. После демобилизации сначала работал в ОМОН, затем - в Росгвардии. В начале спецоперации на Украине пошел добровольцем, погиб в мае 2022 года, орден мужества ему присвоен в декабре 2022 года.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 381 военного из Дагестана. Всего власти и силовики на 03.00 мск 26 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1468 жителей юга России, в том числе 855 жителя СКФО и 606 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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