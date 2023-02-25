Власти подтвердили гибель двух жителей Дагестана на Украине

25 февраля 2023, 12:13

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Алибек Шамсудинова и Курбан Курбанов погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 380 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на Украине погибли Мирзали Мирзалиев, Вячеслав Набиев, Осман Амиралиев, Александр Майоров, Магомед Магомедов, Азад Мамедов, а также мобилизованный С. Мукумагомедов. Официально была подтверждена гибель во время спецоперации на Украине как минимум 378 военных из Дагестана.

Во время проведения спецоперации на Украине погибли Алибек Шамсудинова из села Боранчи и Курбан Курбанов из села Шумли-Олик. Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков посетил их семьи, передал им продуктовые наборы и поинтересовался проблемами, которые их волнуют, сообщил 24 февраля в своем Telegram-канале Минсельхоз республики.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 380 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 12.00 мск 25 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1460 жителей юга России, в том числе 854 жителя СКФО и 606 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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