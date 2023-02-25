Семь уроженцев Дагестана погибли на Украине

25 февраля 2023, 02:43

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Мирзали Мирзалиев, Вячеслав Набиев, Осман Амиралиев, Александр Майоров, Магомед Магомедов, Азад Мамедов, а также мобилизованный Мукумагомедов погибли на Украине, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 378 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Абдулмумин Абдуллаев, Алихажи Гаджиев, Артур Гаджиметов, Ашурбек Магомедов, Залимхан Мутуев, Рустам Татарханов и Ушаг Юшаев погибли на Украине, общее число погибших, о которых проинформировали власти, достигло 371.

Власти Докузпаринского района сообщили сегодня в своем Telegram-канале о гибели на Украине Азада Мамедова, отчитываясь о передаче помощи его семье.

Администрация Акушинского района проинформировала о гибели на Украине мобилизованного Магомеда Магомедова. Он родился в селе Дубримахи Акушинского района, в армии служил в десантных войсках. В 2022 году был мобилизован Махачкалинским горвоенкоматом на СВО и служил в батальоне морской пехоты.

Погиб 24 октября 2022 года, Магомеду было 32 года, следует из информации от 22 февраля на странице Акушинского района в соцсети "ВКонтакте".

Администрация Сулейман-Стальского района 22 февраля в своем Telegram-канале отчиталась об открытии мемориальных досок погибшим на Украине Мирзали Мирзалиеву и Вячеславу Набиеву. Другая информация о погибших в сообщении не указана.

Осман Амиралиев и Александр Майоров погибли на Украине, проинформировала администрация Кизилюрта 22 февраля в своем Telegram-канале

О визите к матери мобилизованного, С. Мукумагомедова, погибшего на Украине, отчитался социальный центр Кизилюртовского района на своей странице в соцсети.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 378 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 01.10 мск 25 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1457 жителей юга России, в том числе 852 жителя СКФО и 605 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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