Военный из Камышина убит на Украине

02 марта 2023, 02:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Старшина Виталий Ситников погиб на Украине, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 240 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что житель Урюпинского района Алексей Баклашов стал 239-м жителем Волгоградской области, чья смерть на Украине официально подтверждена.

В ходе специальной военной операции погиб камышанин Виталий Ситников, сообщила 1 марта в своем Telegram-канале администрация Камышина.

Сестра погибшего рассказала, что он был ранен 31 января, скончался в госпитале 3 февраля. По ее словам, Виталий более 20 лет отдал армии, а до недавнего времени служил в Чечне, сообщило 28 февраля издание "Высота 102".

Виталий Ситников в 1999 году участвовал в военных действиях в Чечне. Последние 10 лет Виталий Ситников служил в мотострелковых войсках, проинформировал "Блокнот Волгоград".

Таким образом, с начала специальной военной операции властями официально подтверждена гибель в ней не менее 240 жителей Волгоградской области. Всего власти и силовики на 00.20 мск 2 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1507 жителей юга России, в том числе 879 жителей СКФО и 628 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов, муниципалитетов и представителями силовых структур. .

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.