Виталий Ситников. Скриншот из Telegram-канала администрации Камышина от 01.03.23, https://t.me/admkam34/9772

02 марта 2023, 02:34

Военный из Камышина убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Старшина Виталий Ситников погиб на Украине, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 240 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что житель Урюпинского района Алексей Баклашов стал 239-м жителем Волгоградской области, чья смерть на Украине официально подтверждена.

В ходе специальной военной операции погиб камышанин Виталий Ситников, сообщила 1 марта в своем Telegram-канале администрация Камышина.

Сестра погибшего рассказала, что он был ранен 31 января, скончался в госпитале 3 февраля. По ее словам, Виталий более 20 лет отдал армии, а до недавнего времени служил в Чечне, сообщило 28 февраля издание "Высота 102".

Виталий Ситников в 1999 году участвовал в военных действиях в Чечне. Последние 10 лет Виталий Ситников служил в мотострелковых войсках, проинформировал "Блокнот Волгоград".

Таким образом, с начала специальной военной операции властями официально подтверждена гибель в ней не менее 240 жителей Волгоградской области. Всего власти и силовики на 00.20 мск 2 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1507 жителей юга России, в том числе 879 жителей СКФО и 628 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов, муниципалитетов и представителями силовых структур. .

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Примечание:

"Стали известны имена четырех погибших участников военной операции из Чечни", "Власти Новошахтинска сообщили о гибели морпеха на Украине", "Стало известно о гибели шести участников спецоперации из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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