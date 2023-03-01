Житель Волгоградской области погиб на Украине

01 марта 2023, 13:32

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Житель Урюпинского района Алексей Баклашов погиб в ходе специальной военной операции. Он стал 239-м жителем области, чья смерть на Украине официально подтверждена.

Как сообщал "Кавказский узел", мобилизованный из Волжского Евгений Бадаква погиб на Украине. Он стал 238-м уроженцем Волгоградской области, погибшим в ходе СВО, чья смерть подтверждена властями.

О смерти Алексея Баклашова сообщила пресс-служба администрации Урюпинского района.

"В Россошинской библиотеке оформлен уголок посвящённый Баклашову Алексею, героически погибшего во время специальной военной операции", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 1 марта в официальном Telegram-канале администрации района.

Таким образом, с начала специальной военной операции властями официально подтверждена гибель в ней не менее 239 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов, муниципалитетов и представителями силовых структур. .

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