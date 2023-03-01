01 марта 2023, 00:03

Мобилизованный житель Волжского погиб на Украине

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Мобилизованный Евгений Бадаква погиб на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 238 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Роман Осечкин стал 237-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

48-летний мобилизованный Евгений Бадаква из Волжского погиб на Украине. Он был мобилизован осенью 2022  года. Гибель мужчины подтвердили в администрации, сообщило 23 февраля издание V1.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 238 жителей Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 00.00 мск 29 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1496 жителей юга России, в том числе 875 жителей СКФО и 621 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Восемь военных из Ростовской области погибли на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине двух уроженцев Буйнакска", "Власти Новошахтинска сообщили о гибели морпеха на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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