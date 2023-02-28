Житель Волгоградской области погиб на Украине

28 февраля 2023, 13:12

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Уроженец Камышина Роман Осечкин погиб на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 237 военных из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 февраля стало известно о гибели на Украине военнослужащего из Волгограда Мубариза Мамедова. Он стал, по меньшей мере, 236-м военным из Волгоградской области, гибель которого в спецоперации подтверждена официально.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб камышанин Роман Осечкин, сообщила сегодня администрация Камышина в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 237 жителей Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 13.00 мск 28 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1493 жителей юга России, в том числе 874 жителей СКФО и 619 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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