Военнослужащий из Волгограда убит в ходе спецоперации

28 февраля 2023, 12:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На Украине погиб военнослужащий из Волгограда Мубариз Мамедов. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 236 военных из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб волгоградец Андрей Аникин. Он стал, по меньшей мере, 235 жителем Волгоградской области, чья гибель была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец поселка Горьковский Советского района Волгограда Мубариз Мамедов, сообщил 27 февраля в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

Мамедову было 27 лет, в спецоперации он участвовал в составе отряда "Бессмертный Сталинград", передал "Блокнот Волгоград".

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 236 жителей Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 12.00 мск 28 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1489 жителей юга России, в том числе 871 жителей СКФО и 618 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.