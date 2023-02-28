Военный из Волгоградской области погиб в спецоперации на Украине

28 февраля 2023, 06:44

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Житель Волгоградской области, боец штурмового отряда "Бессмертный Сталинград" Андрей Аникин погиб на Украине, сообщил депутат Госдумы Андрей Гимбатов. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 235 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля стало известно о гибели на Украине уроженца Городищенского района Андре Карпова. Таким образом, с начала военной операции власти подтвердили гибель в ней не менее 234 жителей Волгоградской области.

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Волгоградской области, боец штурмового отряда "Бессмертный Сталинград" Андрей Аникин, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

По слова депутата, Аникин родился в Киевской области в 1989 году, но все детство и юность провел в поселке Равнинный Котельнического района, затем учился в Волгоградском энергетическом колледже. "В сентябре, когда пришло время откликнуться на зов родину, получив повестку, он не задумываясь, собрал вещи и поехал в военкомат, попрощавшись с семьей", - написал Гимбатов.

Он также сообщил, что в январе Аникин вступил в отряд "Бессмертный Сталинград" и во время выполнения боевого задания получил тяжелые ранения, от которых умер во время эвакуации.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 235 жителей Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 05.00 мск 28 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1480 жителей юга России, в том числе 864 жителей СКФО и 615 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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