24 февраля 2023, 13:48

Военнослужащий из Волгоградской области убит на Украине

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Уроженец Городищенского района Андрей Карпов погиб на Украине, сообщил депутат Госдумы Андрей Гимбатов. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 234 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля администрация Иловлинского района сообщила, что военнослужащий Александр Ковалев погиб на Украине. Таким образом, с начала военной операции власти подтвердили гибель в ней не менее 233 жителей Волгоградской области.

На Украине погиб военнослужащий Андрей Карпов из поселка Самофаловка Городищенского района, сообщает со ссылкой на депутата Госдумы от Волгоградской области Андрея Гимбатова V1.ru.

"Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким нашего бойца", - говорится в публикации о гибели Карпова в телеграм-канале Андрея Гимбатова.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 234 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине семерых военных из Дагестана", "Подтверждена гибель на Украине двух уроженцев Пятигорска", "Три жителя Ингушетии убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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