Власти Пригородного района сообщили о гибели шести военных на Украине

25 февраля 2023, 23:49

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Энвер Дряев, Александр Коцур, Азамат Харебов, Темирболат Дзулиев, Артур Хугаев и Алихан Гогичаев погибли на Украине, сообщила администрация Пригородного района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 154 военных из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Эльбрус Хубаев и Евгений Абрашкин погибли на Украине, общее число погибших в ходе военной операции жителей Северной Осетии достигло 146.

О гибели в ходе военной операции на Украине шести уроженцев Пригородного района стало известно из отчета администрации, которая опубликовала имена погибших жителей района, чьи портреты были представлены на акции, приуроченной к Дню защитника Отечества.

Энвер Дряев из села Октябрьское, Александр Коцур из станицы Архонская, Азамат Харебов из села Гизель, Темирболат Дзулиев из села Чермен, Артур Хугаев из села Тарское, Алихан Гогичаев из села Михайловское погибли на УКраине, следует из сообщения в Telegram-канале администрации Пригородного района от 24 февраля. Всего с начала военной операции погибли 40 уроженцев района, указано в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 154 жителей Северной Осетии. Власти и силовики к 23.45 мск 25 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1467 жителей юга России, в том числе 861 жителя СКФО и 606 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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