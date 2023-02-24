Подтверждена гибель на Украине двух уроженцев Пригородного района

24 февраля 2023, 00:16

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Эльбрус Хубаев и Евгений Абрашкин погибли на Украине, сообщила администрация Пригородного района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 148 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Чермен Багаев, Александр Степанец, Дмитрий Кулумбегов, Сергей Плиев, Владислав Бурнасов и Альберт Джуссоев погибли на Украине. С начала военной операции власти подтвердили гибель там как минимум 146 уроженцев Северной Осетии.

Эльбрус Хубаев и Евгений Абрашкин погибли на Украине, следует из сообщении администрации Пригородного района в Telegram-канале от 22 февраля, приуроченного к дню защитника Отечества. В публикации представлены фотографии памятной акции, на которой были выставлены портреты с именами погибших. Всего в ходе военной операции погибли 40 уроженцев Пригородного района, указано в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 148 жителей Северной Осетии. Власти и силовики к 00.05 мск 24 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1447 жителей юга России, в том числе 844 жителей СКФО и 603 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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