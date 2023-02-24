Портреты с именами погибших из Пригородного района. Скриншот фото из Telegram-канала районной администрации от 22.02.23, https://t.me/prigorodny_rayon/1584

24 февраля 2023, 00:16

Подтверждена гибель на Украине двух уроженцев Пригородного района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Эльбрус Хубаев и Евгений Абрашкин погибли на Украине, сообщила администрация Пригородного района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 148 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Чермен Багаев, Александр Степанец, Дмитрий Кулумбегов, Сергей Плиев, Владислав Бурнасов и Альберт Джуссоев погибли на Украине. С начала военной операции власти подтвердили гибель там как минимум 146 уроженцев Северной Осетии.

Эльбрус Хубаев и Евгений Абрашкин погибли на Украине, следует из сообщении администрации Пригородного района в Telegram-канале от 22 февраля, приуроченного к дню защитника Отечества. В публикации представлены фотографии памятной акции, на которой были выставлены портреты с именами погибших. Всего в ходе военной операции погибли 40 уроженцев Пригородного района, указано в сообщении. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 148 жителей Северной Осетии. Власти и силовики к 00.05 мск 24 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1447 жителей юга России, в том числе 844 жителей СКФО и 603 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Ставрополя погиб в военной операции", "Военный из Волгоградской области погиб на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине семерых военных из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 февраля 2023, 23:23

  • 1 Кадыров в годовщину депортации ограничился проклятиями в адрес Сталина

    Отсутствие траурных мероприятий в память о жертвах депортации в Чечне говорит о стремлении Кадырова не обострять обстановку накануне годовщины военной операции на Украине, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Традиционные проклятия в адрес Сталина не влекут для Кадырова политических рисков, поскольку культ советского вождя не формализирован Кремлем.

23 февраля 2023, 22:25

23 февраля 2023, 21:48

23 февраля 2023, 21:03

23 февраля 2023, 20:08

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи