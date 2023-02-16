16 февраля 2023, 14:10
Стало известно о гибели шести уроженцев Северной Осетии на Украине
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Чермен Багаев, Александр Степанец, Дмитрий Кулумбегов, Сергей Плиев, Владислав Бурнасов и Альберт Джуссоев погибли на Украине. С начала военной операции власти подтвердили гибель там как минимум 146 уроженцев Северной Осетии.
"Кавказский узел" писал, что Виталий Соловьев стал 140-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.
В ходе спецоперации на Украине погибли еще шесть уроженцев Северной Осетии - майор Чермен Багаев, капитан Александр Степанец, прапорщик Дмитрий Кулумбегов, сержант Сергей Плиев, ефрейтор Владислав Бурнасов и рядовой Альберт Джуссоев, сообщило правительство республики 15 февраля на своем сайте.
Все шестеро военнослужащих посмертно награждены орденами Мужества. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло встретился с семьями погибших, вручил им награды и пообщел поддержку, сказано в сообщении.
Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 146 жителей Северной Осетии. Власти и силовики к 14.30 мск 14 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1341 жителя юга России, в том числе 780 жителей СКФО и 561 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
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Автор: "Кавказский узел"