Стало известно о гибели шести уроженцев Северной Осетии на Украине

16 февраля 2023, 14:10

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Чермен Багаев, Александр Степанец, Дмитрий Кулумбегов, Сергей Плиев, Владислав Бурнасов и Альберт Джуссоев погибли на Украине. С начала военной операции власти подтвердили гибель там как минимум 146 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Виталий Соловьев стал 140-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В ходе спецоперации на Украине погибли еще шесть уроженцев Северной Осетии - майор Чермен Багаев, капитан Александр Степанец, прапорщик Дмитрий Кулумбегов, сержант Сергей Плиев, ефрейтор Владислав Бурнасов и рядовой Альберт Джуссоев, сообщило правительство республики 15 февраля на своем сайте.

Все шестеро военнослужащих посмертно награждены орденами Мужества. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло встретился с семьями погибших, вручил им награды и пообщел поддержку, сказано в сообщении.