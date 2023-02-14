Житель Северной Осетии убит на Украине

14 февраля 2023, 15:04

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Виталий Соловьев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 140 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что младший сержант Артур Дзампаев стал 139-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель станицы Павлодольская Виталий Соловьёв погиб в ходе военной операции, ему было 40 лет, сообщила сегодня администрация Моздокского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 140 жителей Северной Осетии. Власти и силовики к 14.30 мск 14 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1341 жителя юга России, в том числе 780 жителей СКФО и 561 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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