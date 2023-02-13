13 февраля 2023, 11:34

Военный из Беслана погиб на Украине

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Младший сержант Артур Дзампаев погиб на Украине, сообщили власти Правобережного района Беслана. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 139 военных из Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 февраля стало известно, что на Украине погибли Георгий Газзаев и Шалва Сабаев. На эту дату официально была подтверждена гибель во время специальной военной операции не менее 138 военнослужащих из Северной Осетии.

В ходе спецоперации на Украине погиб Артур Дзампаев, сообщила 12 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Правобережного района Беслана.

Дзампаев был младшим сержантом, он уроженец села Хумалаг, погиб на территории Луганской народной республики, передало Ossetia.news со ссылкой на администрацию Беслана.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель не менее 139 военных из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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