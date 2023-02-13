Военный из Беслана погиб на Украине

13 февраля 2023, 11:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Младший сержант Артур Дзампаев погиб на Украине, сообщили власти Правобережного района Беслана. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 139 военных из Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 февраля стало известно, что на Украине погибли Георгий Газзаев и Шалва Сабаев. На эту дату официально была подтверждена гибель во время специальной военной операции не менее 138 военнослужащих из Северной Осетии.

В ходе спецоперации на Украине погиб Артур Дзампаев, сообщила 12 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Правобережного района Беслана.

Дзампаев был младшим сержантом, он уроженец села Хумалаг, погиб на территории Луганской народной республики, передало Ossetia.news со ссылкой на администрацию Беслана.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель не менее 139 военных из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.