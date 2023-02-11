Георгий Газаев и Шалва Сабаев, скриншот фото из Telegram-каналов администраций Пригородного и Ардонского районов от 11.02.23. https://t.me/prigorodny_rayon/1499, https://t.me/ardon_official/908.

11 февраля 2023, 23:19

Два жителя Северной Осетии погибли на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Георгий Газзаев и Шалва Сабаев погибли на Украине, сообщили администрации Пригородного и Ардонского районов. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 138 жителей Северной Осетии. 

"Кавказский узел" писал, что Алан Кулумбеков стал 136-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель села Октябрьское Георгий Газзаев погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Пригородного района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Житель села Нарт, военнослужащий Шалва Сабаев погиб на Украине, проинформировала сегодня администрация Ардонского района. Ему было 40 лет, у Сабаева остались трое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 138 жителей Северной Осетии. Власти и силовики к 23.05 мск 11 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1326 жителей юга России, в том числе 771 жителя СКФО и 555 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Власти Надтеречного района сообщили о гибели трех военных на Украине", "Мобилизованный из Волгоградской области убит в военной операции", "Три военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 февраля 2023, 23:57

  • Бахтияр Гаджиев отказался прекратить голодовку в госпитале

    Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в тюремный госпиталь вопреки своей воле, он и там продолжает отказываться от приема пищи, сообщил его брат. Принудительное кормление по закону разрешено только если заключенный потеряет сознание, указал адвокат.

11 февраля 2023, 22:35

  • Дудаев рассказал украинским пленным о целях военной операции

    Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев провел беседу о вере и религии с украинскими пленными, в ходе которой демонстрировал им кадры гей-парада в Киеве и объяснял, что целью военной операции России на Украине является противодействие "западной идеологии" и "нетрадиционным ценностям".

11 февраля 2023, 21:36

11 февраля 2023, 20:38

11 февраля 2023, 19:53

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи