Два жителя Северной Осетии погибли на Украине

11 февраля 2023, 23:19

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Георгий Газзаев и Шалва Сабаев погибли на Украине, сообщили администрации Пригородного и Ардонского районов. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 138 жителей Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Алан Кулумбеков стал 136-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель села Октябрьское Георгий Газзаев погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Пригородного района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Житель села Нарт, военнослужащий Шалва Сабаев погиб на Украине, проинформировала сегодня администрация Ардонского района. Ему было 40 лет, у Сабаева остались трое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 138 жителей Северной Осетии. Власти и силовики к 23.05 мск 11 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1326 жителей юга России, в том числе 771 жителя СКФО и 555 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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