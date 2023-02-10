Военный из Северной Осетии погиб на Украине

10 февраля 2023, 01:24

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Алан Кулумбеков погиб на Украине, сообщила администрация Пригородного района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 136 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Максим Джигкаев стал 135-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В ходе военной операции на Украине погиб Алан Кулумбеков, сообщила администрация Пригородного района в своем Telegram-канале 5 февраля. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 136 жителей Северной Осетии. Власти и силовики к 00.05 мск 10 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1312 жителей юга России, в том числе 762 жителей СКФО и 550 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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