Житель Северной Осетии погиб в спецоперации

03 февраля 2023, 11:24

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Выходец из Ардонского района Максим Джигкаев погиб на Украине. Он стал 135-м уроженцем республики, смерть которого в спецоперации подтвердили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", Александр Гагиев стал 134-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине была подтверждена.

О смерти Максима Джигкаева стало известно после того, как его семье была вручена государственная награда. 2 февраля глава Ардонского района Владислав Басиев и военный комиссар Ардонского и Алагирского районов Александр Тилик вручили его семье медаль «За отвагу», сообщил официальный Telegram-канал районной администрации. Сам Джигкаев погиб осенью 2022 года.

Максим Джигкаев был участником "пятидневной войны" в 2008 году, был награжден министерством обороны Республики Южная Осетия медалями «Защитнику Отечества» и «За боевые заслуги».

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 135 жителей Северной Осетии. Всего с начала военной операции власти и силовики сообщили о гибели на Украине не менее 1283 жителей юга России, в том числе 751 жителя СКФО и 532 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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