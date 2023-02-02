Александр Гагиев. Скриншот https://t.me/prigorodny_rayon/1437

02 февраля 2023, 21:06

Житель Северной Осетии погиб на Украине

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Александр Гагиев погиб на Украине, сообщила администрация Пригородного района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 134 жителей Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Сослан Тедеев стал 133-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Александр Гагиев погиб на Украине, сообщила 1 февраля администрация Пригородного района в своем Telegram-канале. 

Гагиеву было 34 года, проинформировал 31 января Telegram-канал Osetia_Alania15.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 134 жителей Северной Осетии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 21.00 мск 2 февраля января сообщили о гибели на Украине не менее 1281 жителя юга России, в том числе 749 жителей СКФО и 532 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Контрактник из дагестанского села погиб на Украине", "Власти подтвердили гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии", "Власти Камышина сообщили о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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