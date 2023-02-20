Андрей Пивоваров в зале суда. Фото Даниила Бурмака Юга.ру

20 февраля 2023, 13:43

Пивоваров найден в карельской колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Директор "Открытой России"* Андрей Пивоваров, который был этапирован из Краснодара и больше месяца не выходил на связь, находится в колонии в Карелии, сообщили сегодня сторонники политика.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля директор Amnesty International по России Наталья Звягина заявила, что местонахождение Андрея Пивоварова остаётся неизвестным с 18 января, когда в ходе этапирования в исправительную колонию он был доставлен в Санкт-Петербург. Власти России должны немедленно сообщить, где находится Пивоваров, отметила она. Уже месяц родственники политика не знают о его местонахождении, подтвердили 18 февраля сторонники Пивоварова.

Андрей Пивоваров находится в ИК-7 в карельском городе Сегежа, сообщили сегодня сторонники политика в телеграм-канале "Команда Пивоварова". "Сразу по прибытии ему выписали несколько «нарушений» и поместили в ПКТ (помещение камерного типа). Там он пробудет до 30 апреля", - говорится в публикации.

Мать Пивоварова дозвонилась до медчасти колонии, и сотрудники подтвердили, что заключенный находится у них с 24 января. "Адвокат смогла попасть к нему на короткое свидание. Андрей бодр и благодарит всех, кто беспокоился о нем", - отмечается в публикации.

В помещение камерного типа отправляют злостных нарушителей режима, им запрещены свидания и телефонные разговоры, поясняется в сообщении.

Напомним, 15 июля 2022 года суд в Краснодаре приговорил Андрея Пивоварова к четырем годам лишения свободы, признав его виновным в руководстве нежелательной организацией "Открытая Россия"*. 22 ноября 2022 года Краснодарский краевой суд утвердил приговор.

9 декабря 2022 года стало известно, что Пивоваров переведен в краснодарский изолятор, а 30 декабря он был этапирован в Волгоград. Однако 4 января команда Пивоварова заявила об отсутствии информации о его местонахождении. 10 января Пивоваров сообщил, что находится в Тамбовской области.

Андрей Пивоваров связал свое уголовное преследование с выборами, которые проходили осенью 2021 года. В последнем слове в суде он заявил, что защита доказала несостоятельность версии обвинения, а уголовное дело является преследованием за политическую деятельность. Международные правозащитные организации призвали ООН повлиять на власти России, чтобы добиться освобождения Пивоварова.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Суд разрешил Андрею Пивоварову позвонить родителям и сыну", "Пивоваров заявил о своей невиновности", "Активисты в Ереване и Тбилиси потребовали освободить Андрея Пивоварова".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 февраля 2023, 14:02

20 февраля 2023, 13:02

20 февраля 2023, 12:47

20 февраля 2023, 12:06

  • Аналитики в Баку назвали победой Азербайджана итоги мюнхенской встречи

    Армения и Азербайджан имеют полярные планы по достижению перемирия. Официальному Баку пока удается продвигать свои цели и влиять на ход переговоров, прокомментировали азербайджанские политологи встречу в Мюнхене президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

20 февраля 2023, 11:19

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи