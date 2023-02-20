Пивоваров найден в карельской колонии

20 февраля 2023, 13:43

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Директор "Открытой России"* Андрей Пивоваров, который был этапирован из Краснодара и больше месяца не выходил на связь, находится в колонии в Карелии, сообщили сегодня сторонники политика.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля директор Amnesty International по России Наталья Звягина заявила, что местонахождение Андрея Пивоварова остаётся неизвестным с 18 января, когда в ходе этапирования в исправительную колонию он был доставлен в Санкт-Петербург. Власти России должны немедленно сообщить, где находится Пивоваров, отметила она. Уже месяц родственники политика не знают о его местонахождении, подтвердили 18 февраля сторонники Пивоварова.

Андрей Пивоваров находится в ИК-7 в карельском городе Сегежа, сообщили сегодня сторонники политика в телеграм-канале "Команда Пивоварова". "Сразу по прибытии ему выписали несколько «нарушений» и поместили в ПКТ (помещение камерного типа). Там он пробудет до 30 апреля", - говорится в публикации.

Мать Пивоварова дозвонилась до медчасти колонии, и сотрудники подтвердили, что заключенный находится у них с 24 января. "Адвокат смогла попасть к нему на короткое свидание. Андрей бодр и благодарит всех, кто беспокоился о нем", - отмечается в публикации.

В помещение камерного типа отправляют злостных нарушителей режима, им запрещены свидания и телефонные разговоры, поясняется в сообщении.

Напомним, 15 июля 2022 года суд в Краснодаре приговорил Андрея Пивоварова к четырем годам лишения свободы, признав его виновным в руководстве нежелательной организацией "Открытая Россия"*. 22 ноября 2022 года Краснодарский краевой суд утвердил приговор.

9 декабря 2022 года стало известно, что Пивоваров переведен в краснодарский изолятор, а 30 декабря он был этапирован в Волгоград. Однако 4 января команда Пивоварова заявила об отсутствии информации о его местонахождении. 10 января Пивоваров сообщил, что находится в Тамбовской области.

Андрей Пивоваров связал свое уголовное преследование с выборами, которые проходили осенью 2021 года. В последнем слове в суде он заявил, что защита доказала несостоятельность версии обвинения, а уголовное дело является преследованием за политическую деятельность. Международные правозащитные организации призвали ООН повлиять на власти России, чтобы добиться освобождения Пивоварова.

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* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.