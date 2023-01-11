Пивоваров сообщил о своем местонахождении

11 января 2023, 10:38

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Директор "Открытой России"* Андрей Пивоваров, осужденный в Краснодаре по делу об участии в нежелательной организации, был этапирован в Тамбовскую область, откуда он продолжит путь в неизвестном направлении, следует из письма самого Пивоварова.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля 2022 года суд в Краснодаре приговорил Пивоварова к четырем годам лишения свободы, признав его виновным в руководстве нежелательной организацией "Открытая Россия"*. 19 июля это решение было обжаловано. 27 сентября Краснодарский краевой суд снял с апелляционного рассмотрения дело Андрея Пивоварова и направил его в Ленинский райсуд Краснодара для устранения ошибок. 1 ноября апелляция была возвращена в Краснодарский краевой суд. Он 22 ноября утвердил приговор. Уголовное преследование носит политический характер, заявил сам осужденный. 9 декабря стало известно, что Пивоваров переведен в краснодарский изолятор, а 30-го он был этапирован в Волгоград. Однако 4 января команда Пивоварова заявила об отсутствии информации о его местонахождении.

Письмо Андрея Пивоварова было опубликовано в Telegram-канале "Команда Пивоварова" 10 января. "Привет из славного города Мичуринск! Меня сегодня сняли с этапного вагона, завтра заберут обратно и продолжу путь пока в неизвестном направлении, но скорее всего в Ленинградскую область или Карелию. Сколько еще городов у меня на пути не говорят, с 30 декабря я просто еду. Новый год встретил в Волгограде", - сказано в сообщении.

Пивоваров пожаловался на то, что на этапе у него забрали личные вещи. "В Волгограде у меня забрали бритву и шнурки, а на просроченный кефир составили акт об уничтожении (!). А в Воронеже все это разрешили, но отобрали шахматы и коврик для занятий спортом", - написал он в своем письме.