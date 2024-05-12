Обманутая дольщица из Краснодара добилась внимания Бастрыкина

12 мая 2024, 05:29

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Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с ЖСК "Южная равнина" в Краснодаре, который власти признали самовольной постройкой, после сообщения обманутой дольщицы.

Как сообщал "Кавказский узел", весной 2020 года уголовные дела были заведены в отношении девяти жителей Краснодара, среди которых руководители строительной компании и председатели жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). По версии следствия, с 2014 по 2017 год они привлекали средства дольщиков на строительство многоквартирных жилых домов в поселке Краснодарский – ЖСК "Меридиан", ЖСК "Южная равнина" и ЖСК "Горизонт". При этом компания не намеревалась исполнять обязательства перед дольщиками. В мае 2023 года глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с проблемным ЖК "Меридиан 2".

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад о нарушениях прав участников ЖСК "Южная равнина" в Краснодаре, пишет 11 мая информационный центр СК России в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что в комментариях в аккаунт центра обратилась жительница Краснодарского края, которая рассказала о нарушении прав членов ЖСК "Южная равнина". По ее словам, в 2015 году было начато строительство жилищно-строительного кооператива, но до настоящего времени многоквартирные дома в эксплуатацию не введены. Суд признал дома самовольными постройками, подлежащими сносу, в том числе за счет средств собственников. В каких-то мерах социальной поддержки пострадавшим отказано.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ситуации и принимаемых мерах по защите прав дольщиков.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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