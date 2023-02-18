Московские депутаты призвали сообщить местонахождение Пивоварова

18 февраля 2023, 13:57

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Пять депутатов Мосгордумы призвали главу Минюста сообщить о местонахождении этапированного из Краснодара директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова. Родственники политика уже месяц ничего не знают о его местонахождении, пояснили сторонники Пивоварова.

Как писал "Кавказский узел", местонахождение Андрея Пивоварова остаётся неизвестным с 18 января, когда в ходе этапирования в исправительную колонию он был доставлен в Санкт-Петербург, заявила 17 февраля директор Amnesty International по России Наталья Звягина. Власти России должны немедленно сообщить, где находится Пивоваров, и освободить его, отметила она.

15 июля 2022 года суд в Краснодаре приговорил Андрея Пивоварова к четырем годам лишения свободы, признав его виновным в руководстве нежелательной организацией "Открытая Россия"*. 22 ноября 2022 года Краснодарский краевой суд утвердил приговор. Уголовное преследование носит политический характер, заявил сам осужденный. 9 декабря 2022 года стало известно, что Пивоваров переведен в краснодарский изолятор, а 30 декабря он был этапирован в Волгоград. Однако 4 января команда Пивоварова заявила об отсутствии информации о его местонахождении. 10 января Пивоваров сообщил, что находится в Тамбовской области.

Пять депутатов Мосгордумы обратились к министру юстиции с просьбой известить мать и защитников Андрея Пивоварова о его местонахождении, говорится в сообщении, размещенном сегодня в телеграм-канале "Команда Пивоварова". "Андрей пропал после этапирования и не выходит на связь уже месяц", - поясняется в публикации.

Уже месяц родственники политика ничего не знают о его местонахождении, говорится в другом сообщении, размещенном сегодня в том же телеграм-канале.

"Перед тем как Андрей потерял связь с родными, он успел отправить несколько писем из Мичуринска Тамбовской области, Ярославля и СИЗО № 5 Петербурга. В последнем письме он упомянул, что его «заказали» на этап в Карелию. С тех пор неизвестно, где он, что с ним и жив ли он", - говорится в публикации.

Обращение к главе Минюста подписали депутаты Мосгордумы Михаил Тимонов, Евгений Ступин, Максим Круглов, Елена Шувалова и Дарья Беседина, указано в сообщении, опубликованном в личном телеграм-канале Михаила Тимонова.

"Направили обращение к министру юстиции РФ о защите прав этапируемых заключённых, проблемность чего высветила ситуация с А.С. Пивоваровым. Просим известить его мать и защитников о его местоположении и внести изменения в порядок этапирования всех осуждённых", - говорится в публикации.

Минюст России, по состоянию на 13.54 мск 18 февраля, не прокомментировал обращение московских депутатов на своем сайте, в телеграм-канале и на странице во "ВКонтакте".

Напомним, сам Пивоваров связал свое уголовное преследование с выборами, которые проходили осенью 2021 года. В последнем слове в суде он заявил, что защита доказала несостоятельность версии обвинения, а уголовное дело является преследованием за политическую деятельность. Международные правозащитные организации призвали ООН повлиять на власти России, чтобы добиться освобождения Пивоварова.

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* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.