Amnesty International потребовала освободить Андрея Пивоварова

17 февраля 2023, 18:14

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Власти России должны немедленно сообщить, где находится отправленный по этапу из Краснодара директор "Открытой России"* Андрей Пивоваров и освободить его. Существующая система транспортировки заключенных в России нарушает права человека и должна быть реформирована, указала директор Amnesty International по России Наталья Звягина.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля 2022 года суд в Краснодаре приговорил Андрея Пивоварова к четырем годам лишения свободы, признав его виновным в руководстве нежелательной организацией "Открытая Россия"*. 22 ноября 2022 года Краснодарский краевой суд утвердил приговор. Уголовное преследование носит политический характер, заявил сам осужденный. 9 декабря 2022 года стало известно, что Пивоваров переведен в краснодарский изолятор, а 30-го он был этапирован в Волгоград. Однако 4 января команда Пивоварова заявила об отсутствии информации о его местонахождении. 10 января Пивоваров сообщил, что находится в Тамбовской области.

Содержание без связи с внешним миром на протяжении последнего месяца российского оппозиционера Андрея Пивоварова, который был лишён свободы по политически мотивированным обвинениям, является продолжающимся насильственным исчезновением, заявила директор Amnesty International по России Наталья Звягина . Его местонахождение остаётся неизвестным с 18 января, когда в ходе этапирования в исправительную колонию для отбытия наказания он был доставлен в Санкт-Петербург.

"Андрей Пивоваров не только отбывает несправедливый приговор по политически мотивированному обвинению в "преступлении", которого не существует в международном праве. Власти, не раскрывая его судьбу и местонахождение, подвергают его насильственному исчезновению, совершая преступление по международному праву", — приводятся слова Звягиной на сайте Amnesty International.

Она отметила, что "российская система этапирования заключённых заставляет вспомнить практики ГУЛАГа". "Заключённые неделями переводятся из изоляторов в изоляторы, содержась без связи с внешним миром, что равносильно насильственному исчезновению. Это остается отличительной чертой российской пенитенциарной системы, предусматривающей такое дополнительное бесчеловечное наказание заключённых" - приводятся ее слова на сайте правозащитной организации.

Звягина призвала "немедленно раскрыть местонахождение Андрея Пивоварова и так же немедленно и безоговорочно освободить его". "Точно так же необходимо полностью реформировать систему транспортировки заключённых в стране, чтобы она соответствовала международным стандартам в области прав человека", — заявила также Звягина.

"Кавказский узел" также писал, что с 15 июля 2022 года сотрудники отказывали адвокатам во встрече с Салехом Магамадовым 1 во "Владимирском централе", утверждая, что его нет в тюрьме. При этом письмо Магамадову было доставлено, и 4 августа его адвокаты призвали пользователей сети позвонить на горячую линию ФСИН и задать вопрос о том, почему адвокатов не пускают к подзащитному. Встретиться с подзащитным адвокату удалось лишь 11 августа, Салех Магамадов рассказал, что два месяца находился на этапе.

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* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России