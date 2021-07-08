Правозащитники призвали ООН заступиться за Андрея Пивоварова

08 июля 2021, 15:51

Организации объединенных наций следует повлиять на власти России, чтобы добиться освобождения Андрея Пивоварова, арестованного на Кубани по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией, заявили международные правозащитные организации.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня суд в Краснодаре поместил бывшего исполнительного директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова под арест, а 15 июня Краснодарский краевой суд отклонил жалобу защиты на его арест, проигнорировав доказательства, что репост в соцсети, из-за которого ведется расследование, сделал не Пивоваров. Сам Пивоваров связал уголовное преследование с грядущими выборами.

Андрей Пивоваров был задержан 31 мая в Санкт-Петербурге и доставлен в Краснодар, поскольку кубанские следователи возбудили в отношении него уголовное дело за осуществление деятельности нежелательной организации. Ему инкриминируется репост из паблика "Объединенные демократы", который он сделал в августе 2020 года, находясь в Краснодаре. Тогда он прибыл в город, чтобы помогать с избирательной кампанией своей соратнице Яне Антоновой. В октябре того же года Яна Антонова была осуждена по обвинению во сотрудничестве с нежелательной организацией.

Открытое письмо, адресованное постоянным представительствам при ООН, размещено на сайте правозащитной организации Amnesty International и подписано четырьмя организациями - Amnesty International, Международной федерацией по правам человека (FIDH, Fédération Internationale pour les Droits Humains), Human Rights House Foundation и Human Rights Watch.

"Мы, нижеподписавшиеся организации гражданского общества, серьезно обеспокоены состоянием и развитием ситуации с правами человека в Российской Федерации. Политически мотивированное преследование и произвольное лишение свободы Алексея Навального, его коллег, соратников и сторонников, а также связанных с ним организаций, объявленных вне закона, пролили свет на широкий спектр нарушений прав человека, совершаемых властями", - говорится в опубликованном 7 июля письме, перевод которого выполнен "Кавказским узлом".

Авторы обращения попросили ООН обратиться с соответствующим заявлением к российским властям и призвать, в частности, немедленно освободить Андрея Пивоварова, задержанного "исключительно за предполагаемое участие" в деятельности "Открытой России"*.

Кроме того, в открытом письме содержится требование прекратить использование российских законов об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях" для нарушения прав людей.

Традиционно Кремль "публично никогда не реагирует" на такие заявления, прокомментировала это обращение экс-координатор образовательных проектов "Открытой России"* Татьяна Усманова. "Но учитывая, что Россия так или иначе остается частью международного сообщества, заявление известных правозащитных организаций не останется незамеченным как российскими властями, так и представителями международного сообщества", - приводят сегодня ее слова "Кавказ.Реалии"**.

Напомним, 18 июня Правозащитный центр "Мемориал"*** признал Андрея Пивоварова политзаключенным.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" размещена подборка наиболее ярких случаев преследования активистов в Краснодаре и Сочи.

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** процитирован фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

*** организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.