Штабы Навального на юге России сменили формат работы после решения прокуратуры

26 апреля 2021, 14:51

Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального на фоне подготовки Мосгорсуда к рассмотрению иска о признании их экстремистской организацией. Штабы оппозиционера на юге России прекращают публикации в соцсетях, но их сотрудники продолжат работу в частном порядке, заявили сторонники Навального в Волгограде, Краснодаре, Махачкале и Ростове-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе пять – на юге России. К апрелю 2021 года на юге России остались лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. 11 апреля открылся штаб Навального в Махачкале, после чего координатор штаба Эдуард Атаев и его помощник Мурад Манапов были задержаны и подверглись административному преследованию. По словам Манапова, силовики требовали отчет о планах штаба и информацию о родных, а также нанесли ему несколько ударов и угрожали пытками. Оба активиста обжаловали свои административные аресты.

После открытия штабов Навального на юге России волонтеры регулярно заявляли о провокациях со стороны как различных групп людей, так и сотрудников полиции. При этом они озвучили готовность продолжить работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Работа штабов Навального приостановлена в соответствии с решением прокурора Москвы Дениса Попова, и теперь волонтерам штабов запрещено устраивать митинги, публиковать в интернете материалы от имени организации и участвовать в выборах и референдумах, сообщает сегодня ТАСС.

Сегодня же в Мосгорсуде прошло предварительное заседание по вопросу признания экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией*, Фонда защиты прав граждан* и общественного движения "Штабы Навального". По словам пресс-секретаря суда Ульяны Солоповой, заседание продолжится 29 апреля, и по его итогам либо будет назначена дата рассмотрения иска прокуратуры, либо иск вернут для устранения нарушений, информирует агентство.

Солопова подчеркнула, что суд не выносил определения о запрете деятельности движения "Штабы Навального". "В суд поступило заявление о предварительных обеспечительных мерах в виде запрета на совершение определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК* и ФЗПГ*. Данное заявление пока судом не рассмотрено, оно рассматривается судьей единолично", - приводит агентство ее слова.

По версии прокуратуры, организации сторонников Навального "под прикрытием либеральных лозунгов занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", а их фактическими целями "является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", пишет сегодня "Интерфакс".

В представленных суду материалах прокуратуры содержатся "исчерпывающие доказательства того, что названные структуры ведут экстремистскую деятельность" и что они "дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране", отмечает агентство.

21 апреля в разных городах России, в том числе на юге страны, прошли акции в поддержку Алексея Навального. Акции не были согласованы с властями, активисты подверглись задержаниям. Массовые уличные протесты сторонников Навального проходили также в январе и феврале, материалы о них собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального".

Общественного движения "Штабы Навального" не существует, заявил сегодня руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков. "Но прокурор Москвы Попов почему-то решил, что это «общественное движение» (просто придумав его), а вот деятельность движения уже может приостановить сам прокурор, без суда. Соответственно, сегодня прокурор «приостановил деятельность» несуществующего в природе «общественного движения Штабы Навального»", - написал он в своем Telegram-канале, признав, что фактически прокуратура приостановила работу штабов.

В связи с решением прокуратуры Москвы штабы Алексея Навального на юге России объявили о смене формата работы. "К сожалению, работать в прежнем формате мы больше не можем. Это небезопасно для наших сотрудников и наших сторонников. Начиная с сегодняшнего дня, на этой странице не будет появляться никакой информации. Она будет заморожена. В ближайшее время мы поменяем у неё название и максимально обезличим. Это же произойдет и с остальными страницами нашего штаба в социальных сетях. Несмотря ни на что, мы в личном качестве продолжим бороться с коррупцией", - говорится, в частности, в публикации в Instagram-аккаунте штаба Навального в Краснодаре.

Такие же сообщения размещены сегодня на странице ростовского штаба Навального в Instagram и в Twitter-аккаунтах волгоградского и махачкалинского штабов оппозиционера.

Отметим, что 21 апреля в российских городах на акциях в поддержку Навального были задержаны, по данным "ОВД-Инфо", не менее 1788 человек. На юге страны задержания прошли по меньшей мере в 11 городах юга России, в том числе в Анапе и Новороссийске. В Ростове-на-Дону, по данным местного штаба Навального, были задержаны 12 активистов. 22 апреля суд поместил под административный арест восьмерых из них.

При этом Сочи вошел в шестерку российских городов с наибольшим числом задержанных, сообщило "ОВД-Инфо". Так, в трех отделениях полиции Сочи оказались более 70 задержанных на акции, все они были отпущены глубокой ночью без составления протоколов. При этом сочинский суд отправил под арест отдыхающего из Сибири Романа Пищальникова, признав его организатором митинга. Поводом для решения суда стало сообщение Пищальникова в соцсети о времени и месте митинга. Пищальникова задержали во дворе дома и ничего не сообщили его супруге, которая в это время укладывала спать грудного ребенка.

Алексей Навальный с 31 марта проводил в колонии голодовку, требуя, чтобы к нему допустили приглашенного врача и передали лекарства. 19 апреля сопредседатель общественного комитета "Голос Беслана" Элла Кесаева и еще четыре активиста движения начали голодовку в знак солидарности с оппозиционером. 23 апреля Навальный прекратил голодовку, отметив, что был растроган, узнав о солидарности активистов. В тот же день активисты "Голоса Беслана" также прекратили акцию солидарности.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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