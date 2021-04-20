Суд счел законным арест координатора махачкалинского штаба Навального

20 апреля 2021, 20:42

Верховный суд Дагестана отказался удовлетворить жалобу на административный арест координатора местного штаба Навального Эдуарда Атаева. Решение вынесено лишь на основании рапортов полицейских, указала защита.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля в Махачкале открылся штаб Алексея Навального, координатором стал местный активист Эдуард Атаев. Вскоре после этого Атаев был арестован на 10 суток, под стражу был заключен и его помощник Мурад Манапов. Основанием для ареста Атаева стал протокол о неповиновении полицейским, Манапову вменили мелкое хулиганство. По словам Манапова, силовики угрожали ему пытками и требовали отчет о планах штаба и информацию о родных. А Атаев, и Манапов обжаловали свой арест.

Открытие махачкалинского штаба Навального планировалось еще в феврале. Однако тогда активистам не удалось найти помещение, а Руслан Аблякимов подвергся в Махачкале нападению и покинул республику. Он также пожаловался на круглосуточную слежку, которую счел попыткой запугать его.

Верховный суд Дагестана рассматривал сегодня жалобу Эдуарда Атаева на решение Хасавюртовского районного суда об административном аресте. Интересы активиста в суде представляли адвокат Ибрагим Дадиев и юрист Марат Исмаилов. Также на заседании присутствовали два журналиста. Не было ни свидетелей, ни полицейских, которые задержали Атаева. Марат Исмаилов отметил, что полицейских не было и на заседании суда первой инстанции - рассматривались только их рапорты. "Рапорты были одинаковые, только разные фамилии полицейских под ними", - добавил он.

Атаев просил судью отложить заседание до его освобождения, чтобы лично присутствовать в суде и дать объяснения. Но судья Зарема Магомедова это ходатайство отклонила.

Адвокат Ибрагим Дадиев заявил в суде о нарушении права Атаева на защиту. "Эдуард Атаев, несмотря на то, что он просил, был лишен защиты адвоката или юриста. В суде его интересы никто не представлял. Было нарушено его законное право на защиту", - сказал адвокат.

Он также просил запросить для изучения в суде запись с камер видеонаблюдения, установленных на том месте, где был задержан Атаев, то есть у въезда в село Эндирей. Судья отклонила и это ходатайство.

Юрист Марат Исмаилов указал, что для принятия решения об аресте необходима была совокупность доказательств, а в деле Атаева представлены только рапорты полицейских. "Завтра и меня, и любого другого так могут закрыть", - сказал Исмаилов. Но судья никак не отреагировала на эти слова. Юрист отметил, что полицейские могли бы записать правонарушение на камеру смартфона, если бы Атаев действительно что-то нарушил.

В итоге Зарема Магомедова признала решение суда первой инстанции законным. Защита намерена обжаловать ее постановление. "Это нельзя так оставлять, такие решения суда недопустимы. Мы обязательно обжалуем решение и обратимся в ЕСПЧ", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Марат Исмаилов.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа размещает на тематической странице "Преследование активистов". В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на 10 проблем, непосредственно связанных с Кавказом.