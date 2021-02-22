Руслан Аблякимов. Фото: "Кавказский узел"

22 февраля 2021, 02:10

Открытие штаба Навального в Махачкале отложено после нападения на координатора

Попытки найти помещение для регионального штаба Навального в Махачкале обернулись провалом, рассказал Руслан Аблякимов. Активист, избитый в ночь на 20 февраля, пожаловался на слежку.

Как писал "Кавказский узел", координатор штаба Навального в Махачкале Руслан Аблякимов подал заявление об избиении. Нападение, произошедшее в ночь на 20 февраля, он связал с анонсом открытия в Махачкале штаба оппозиционного политика.

Попытки найти помещение для регионального штаба Навального в Махачкале обернулись провалом, рассказал Руслан Аблякимов "Кавказскому узлу". "Почти ко всем, к кому я обращался, а сразу говорил, от какой я организации, либо сразу отказывались сдавать помещение, либо сначала давали уклончивый ответ: "Нам надо обсудить", что фактически тоже было отказом. Согласился лишь один арендодатель, но в день подписания он уже отказался. "На него вышли", - сказала агент арендодателя", - сообщил Аблякимов.

Активист также пожаловался на "круглосуточную слежку". "Они установили за мной круглосуточную слежку, нарочито демонстративную, запугивая этим людей, кто разделяет наши политические цели", - отметил Аблякимов.

Активист уехал из Дагестана, но заявил при этом, что отъезд не означает отказ от открытия штаба. "Уверен, нам удастся создать штаб в Махачкале, несмотря на черный пиар [...], рассчитанный на мусульманскую, кавказскую аудиторию [...]. В Дагестане есть протестный потенциал, местные активисты все эти годы действовали самостоятельно, подвергаясь гораздо большему риску, чем мы к этому привыкли в других регионах. Мы это не учли при подготовке, но мы учтем этот опыт, и я уверен, мы вернемся в Дагестан", - резюмировал Аблякимов, добавив, что планирует также снять фильм о политической жизни республики, говорится в публикации в ТГ-канале "Кавказского узла".

23 января, когда сторонники Навального по всей России проводили шествия и пикеты в поддержку оппозиционера, махачкалинские силовики провели массовые задержания на центральной площади города. Задержанные пожаловались на применение силы. 31 января на площади в Махачкале собралось полтора десятка молодых людей. В преддверии мероприятий, организованных сторонниками Навального, дагестанские активисты получили предупреждения о недопустимости несогласованных акций протеста. Власти Дагестана пытаются не допустить акций в поддержку Навального даже при том, что его сторонников в регионе мало, указали главреды местных изданий.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального". Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на десять проблем, непосредственно связанных с Кавказом.

Примечание:

"Города юга России подхватили волну флешмобов за Путина в пику Навальному", "Предостережения полиции двум махачкалинцам дали повод для иска", "Задержания в Махачкале подчеркнули нетерпимость власти к протесту".

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