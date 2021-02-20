Активист Руслан Аблякимов. Фото Владимир Севриновский для «Медузы» https://meduza.io/feature/2021/02/20/my-predpolagali-chto-budet-kakaya-to-zhest

20 февраля 2021, 12:32

Координатор штаба Навального рассказал подробности о нападении в Махачкале

После избиения в Махачкале активист Руслан Аблякимов подал заявление в полицию, об этом рассказал он сам. Нападение связано с анонсом об открытии в столице Дагестана штаба Навального, считает Аблякимов.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 20 февраля Telegram-канал "Команда Навального" сообщил об избиении координатора штаба Навального в Махачкале Руслана Аблякимова. Перед нападением Аблякимов сообщал о слежке.

23 января, когда сторонники Навального по всей России проводили шествия и пикеты в поддержку оппозиционера, махачкалинские силовики провели массовые задержания на центральной площади города. Задержанные пожаловались на применение силы. 31 января на площади в Махачкале собралось полтора десятка молодых людей. В преддверии мероприятий, организованных сторонниками Навального, дагестанские активисты получили предупреждения о недопустимости несогласованных акций протеста. Власти Дагестана пытаются не допустить акций в поддержку Навального даже при том, что его сторонников в регионе мало, указали главреды местных изданий.

Руслан Аблякимов прилетел в Махачкалу, чтобы открыть штаб Навального, и нападение на него связывает с этим. Об этом рассказал сам активист. "Это не было каким-то случайным происшествием. Они знали, что я прилетел из Москвы и что я тут собираюсь делать", – сказал 19 февраля Аблякимов корреспонденту "Кавказского узла".

Активист добавил, что не чувствует себя в безопасности. "Мне нужно еще какое-то время, чтобы прийти в себя. И потом, посоветовавшись с руководством, мы решим, что делать дальше", – пояснил он.

Слежка за ним велась иногда нарочито демонстративно, а люди, которые вели ее, при обращении к ним вели себя грубо, добавил активист. "Кульминацией стало нападение поздно вечером 19 февраля на смотровой площадке у поселка Тарки", – сказал Аблякимов.

Смотровая площадка находится недалеко от пригородного поселка Тарки на склоне горы Тарки-тау, и оттуда открывается вид на всю Махачкалу.

Среди нападавших не было тех, кто следил за ним в эти дни, уточнил он. "Я был вместе с двумя знакомыми. Мы стояли и смотрели на город. В какой-то момент ко мне подошли семь-восемь молодых человек, повалили меня и стали избивать. Били в основном по голове", – уточнил Аблякимов.

"За мной в основном ходили мужчины среднего возраста. А на смотровой площадке напали молодые люди спортивного телосложения. Они знали, откуда я приехал, стали говорить, что я тут делаю. Сказали, что у меня есть время до завтра (20 февраля – прим. "Кавказского узла"), чтобы покинуть Дагестан. Они хотели еще столкнуть меня с горы, но в какой-то момент передумали", – рассказал координатор штаба Навального.

После того, как Аблякимов покинул смотровую площадку, его еще преследовали неизвестные люди. В три часа ночи он написал заявление в Советский отдел полиции города и зафиксировал побои, рассказал активист. "В полиции заявление приняли. Этой же ночью на место происшествия со мной выехали сотрудники, которые произвели осмотр места. Какие еще действия будут предприняты, пока неизвестно, но я сейчас собираюсь пройти судмедэкспертизу", – рассказал Аблякимов. Он добавил, что от госпитализации отказался. Также активист пожаловался на слабость и головную боль.

На 12.30 мск 20 февраля на сайтах Управлений Следкома и МВД по Дагестану, а также региональной прокуратуры нет информации относительно нападения на Руслана Аблякимова.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального". Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на десять проблем, непосредственно связанных с Кавказом.

Примечание:

"Города юга России подхватили волну флешмобов за Путина в пику Навальному", "Предостережения полиции двум махачкалинцам дали повод для иска", "Задержания в Махачкале подчеркнули нетерпимость власти к протесту".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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