Мурад Манапов обжаловал свой арест

19 апреля 2021, 21:05

Заместитель координатора штаба Алексея Навального в Дагестане Мурад Манапов в апелляционной жалобе указал, что считает свои задержание и арест незаконными. Суд в Махачкале не учел доводы активиста, указал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", штаб Алексея Навального открылся в Махачкале 11 апреля, его координатором стал местный активист Эдуард Атаев. 12 апреля соратники Атаева сообщили, что не могут связаться с ним и его помощником Мурадом Манаповым. На следующий день стало известно, что Манапов был арестован по обвинению в мелком хулиганстве, 14 апреля он вышел на свободу. Силовики отказались предоставить ему возможность связаться с родными и адвокатом и под давлением заставили подписать протокол, рассказал активист после освобождения. Силовики требовали отчет о планах штаба и информацию о родных, а также нанесли несколько ударов и угрожали пытками, сообщил Манапов правозащитному центру "Мемориал"*. Полицейские признали в своих рапортах политический мотив преследования активиста и применение силы, говорится в сообщении центра.

Манапов и его адвокат сегодня подали апелляционную жалобу в Верховный суд Дагестана на административный арест, сообщил правозащитный центр "Мемориал"*. В жалобе адвокат Шамиль Магомедов попросил суд отменить постановление Ленинского райсуда Махачкалы. Он указал, что суд принял на веру рапорты и показания полицейских и не учёл позицию обвиняемого. Магомедов также отметил, что рапорты силовиков совпадают почти дословно, вплоть до орфографических ошибок, говорится в сообщении центра.

Силовики утверждали, что Манапов громко и нецензурно ругался, находясь на улице в центре города, однако свидетелей этому в деле нет, говорится в жалобе. В документе также указано, что с момента задержания активист был лишен права известить родственников о своём задержании и права на получение юридической помощи, сообщили правозащитники.

В деле против Манапова есть явные политические мотивы, уверен адвокат. Согласно рапортам, полицейские поехали к активисту, чтобы предотвратить проведение им несанкционированного митинга в поддержку Навального, однако никаких доказательств подготовки акции они не представили, указал в жалобе Магомедов. Адвокат также считает, что суд проигнорировал то, что силовики ограничили конституционные права Манапова на проведение мирных собраний (статья 31 Конституции РФ). Кроме того, оба руководителя штаба Навального в Махачкале исчезли почти одновременно сразу после открытия штаба и были признаны виновными в административных правонарушениях только на основании рапортов полицейских. Это, по мнению адвоката, доказывает факт политического преследования Манапова.

Подобные дела являются стандартными, когда человека хотят подвергнуть административному аресту по политическим мотивам, указал Магомедов. "Полицейские "под копирку" составляют рапорты на этого человека о совершении им мелкого хулиганства и неподчинении законным требования сотрудника правоохранительных органов. И далее уже на основании исключительно этих рапортов изготовляется протокол об административном правонарушении. Единственным доказательством вины человека становятся голословные, ничем больше не подтвержденные утверждения полицейских", - приводятся слова адвоката в релизе правозащитного центра.

"Кавказский узел" также писал, что 13 апреля стало известно о 10 сутках административного ареста Атаеву, он отбывал наказание в Хасавюрте. Активист счел свои задержание и арест незаконными, он и его адвокат также подали жалобу в Верховный суд Дагестана.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на 10 проблем, непосредственно связанных с Кавказом.

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