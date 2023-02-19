Газимагомедов отчитался о сносе пристроек на тротуарах в Махачкале

19 февраля 2023, 15:35

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Городские службы после жалоб махачкалинцев демонтировали ограждения тротуаров и входные группы зданий на двух улицах, сообщил сегодня и. о. мэра Ризван Газимагомедов. Освободить тротуары от пристроек следует и по другим адресам, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2022 года Ризван Газимагомедов был назначен и. о. мэра Махачкалы. 30 ноября стало известно, что Газимагомедов распорядился уведомлять предпринимателей о необходимости добровольно демонтировать входные группы в здания, если ступеньки выступают на тротуары. В противном случае сносом займутся городские службы, предупредил новый и. о. мэра.

Сегодня Ризван Газимагомедов опубликовал в своем телеграм-канале несколько видеороликов, в которых дорожная техника разрушает забор около здания и входные группы двух зданий. Над одной входной группой видны вывески "Оптик-центр" и "Хозтовары", над другой, расположенной в том же здании – вывеска "Стройматериалы".

Публикацию и. о. мэра сопроводил обращением к горожанам. "Уважаемые махачкалинцы, мы продолжаем мероприятия по демонтажу незаконно возведенных строений. Специалисты отдела по вопросам координации капитального строительства демонтировали незаконные ограждения на дублере проспекта Акушинского и по улице Дагестанской", - написал он.

Кроме того, на улице Смирнова "зафиксирован захват муниципальной земли, на которой обустроен тротуар", отметил Ризван Газимагомедов. Там демонтаж не был проведен "из-за наличия инженерных сетей и для недопущения вывода из строя". "Тем, кто застроил тротуар, дано время для самостоятельного демонтажа", - написал и.о. мэра.

Газимагомедов подчеркнул, что на эти "факты самозахвата и незаконного строительства" получил жалобы "от имени жителей города", после чего поручил "незамедлительно отреагировать".

К 15.25 мск под публикацией Газимагомедова размещено 35 комментариев. Авторы некоторых из них указали и на другие адреса, где, по их мнению, следует освободить тротуары. "Ризван Казимович, здесь тоже примите меры, пожалуйста, Абдуразака Шахбанова", - написал, в частности, Гаджи Расулов, прикрепив к комментарию фото огороженного тротуара.

"Информация будет доведена до ответственных структур города для рассмотрения. Благодарим за сигнал!" – ответил на это представитель Центра управления городом администрации Махачкалы. Аналогичные ответы представители властей Махачкалы дали и на другие комментарии с жалобами.

Напомним, в январе 2022 года мэрия Махачкалы, которую тогда возглавлял Салман Дадаев, сообщила, что управление архитектуры и градостроительства проводит работу по освобождению тротуаров от "незаконно возведенных входных групп" в здания, которые мешают ходить пешеходам, женщинам с колясками и маломобильным гражданам.

В частности, рабочие расширили тротуары на проспекте Акушинского, разрушив ступеньки у входов в магазины и салоны. Некоторые пользователи соцсети одобрили расширение тротуаров таким способом, другие сочли демонтаж ступенек необдуманным решением.

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