Суд по делу Беньяша* согласился истребовать медкарты силовиков

15 февраля 2023, 04:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Защита краснодарского адвоката Михаила Беньяша*, обвиненного в нападении на силовиков, добилась приобщения к делу рецензии на экспертизу следов повреждении на теле одного из потерпевших и истребовании медицинских карт потерпевших силовиков в медучреждении.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября 2018 года Михаил Беньяш* был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. 1 октября 2019 года суд в Краснодаре признал Михаила Беньяша* виновным в нападении на полицейских и постановил оштрафовать адвоката на 30 тысяч рублей с учетом месяца его пребывания в СИЗО. Краснодарский краевой суд 22 февраля 2021 года отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Ленинский райсуд Краснодара. 22 июня 2021 года суд изменил адвокату меру пресечения: вместо залога в 600 тысяч рублей, назначенного ещё в октябре 2018 года, Беньяшу* определили подписку о невыезде. Ленинский районный суд Краснодара 1 июля 2021 года начал заново рассматривать дело. 10 февраля защита Беньяша* потребовала отвода судьи в связи с предвзятостью, но суд отказался удовлетворить ходатайство.

13 февраля в Ленинском районном суде Краснодара состоялось очередное открытое судебное заседание по делу адвоката Михаила Беньяша*, обвиняемого в нанесении телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов, передает корреспондент "Кавказского узла".

Накануне в нескольких краснодарских оппозиционных телеграм-каналах и пабликах был опубликован призыв ко всем неравнодушным прийти на судебное заседание в качестве слушателей. На приглашение откликнулись пять человек, они присутствовали в зале суда, как и корреспондент "Кавказского узла". Интересы Михаила Беньяша* представлял адвокат Феликс Вертегель. Потерпевших силовиков не было.

Сторона защиты заявила ходатайство о приобщении к делу рецензии эксперта-врача и трассолога на судебно-медицинскую экспертизу о кольцевидной гематоме, которую, как утверждает обвинение, оставил Беньяш* на теле силовика при своем задержании и которая проходит в обвинении как укус. В документе утверждается, что методики, позволяющие определить, точно ли это был укус или след от кольцевидного предмета, существуют и определить это можно.

Прокурор высказал протест, но суд принял решение приобщить рецензию к материалам дела.

Михаил Беньяш* подробно рассказал суду о том, какими способами он ранее пытался доказать, что телесное повреждение не могло быть его укусом. Он даже приносил в суд пластилин, чтобы продемонстрировать, как выглядят следы его зубов, каковы размер и форма прикуса. И неизменно каждый раз след от его укуса оказывался больше того, который был оставлен на теле силовика, не менее чем на один сантиметр. «При укусе остаются следы двух полудуг, но никак не кольцо. Чтобы травма имела форму круга, зубы должны сомкнуться, и тогда образуется "прокус", возникают более серьезные повреждения», - заявил Беньяш*.

Предположительно, такой след мог быть оставлен кольцевидным предметом. Об этом Михаил Беньяш* говорил ранее на заседании суда 10 февраля, когда заявлял ходатайство о необходимости вызова в суд врача, который дал заключение о телесных повреждениях, нанесенных силовику. На момент описываемых событий он был врачом в муниципальном медицинском учреждении.

Ранее в ходе дачи свидетельских показаний врач не подтвердил наличие следов укуса. "Укус нигде не визуализировался и, более того, сам "потерпевший" не заявлял о его наличии, иначе врач непременно осмотрел бы место укуса и зафиксировал бы повреждение", - напомнил суду Беньяш.

10 февраля суд предъявил стороне защиты почтовое уведомление, вернувшееся без получения письма. Этим письмом врач был вызван повесткой, но не явился на почту для его получения. Адвокат Сергей Костюк тогда попросил предъявить и конверт от возвращенного письма, но суд на просьбу не отреагировал.

Сергей Костюк также рассказал суду о том, что при личном общении врач озвучивал полную готовность снова явиться в суд для дачи показаний, но для этого ему нужна официальная повестка. Он также напомнил, что в ходе первого рассмотрения дела врачу были представлены четыре медсправки о состоянии здоровья потерпевших силовиков, две из них он признал своими, а про две другие сказал: «Их писал не я, но подпись очень похожа».

Сторона защиты запросила у суда повестку для врача, чтобы самостоятельно вручить ее ему в руки, но суд отказал, как и в ходатайстве о повторном вызове врача.

10 февраля адвокат Сергей Костюк и Михаил Беньяш* заявили о том, что после возобновления дела возникла необходимость исследовать оригиналы медицинских карт силовиков, но по итогам соответствующих запросов стороны защиты выяснилось, что эти документы исчезли. Судья после некоторого замешательства предположил, что их, возможно, вернули в те медицинские учреждения, откуда они были получены.

"Нам, именно нам, защите, не простили бы ни единого отступления от УПК. Мы постоянно слышим в судах в свой адрес - ребята, только УПК, УПК и УПК. А когда УПК регулярно нарушается стороной обвинения и следствием, этот принцип почему-то не работает", - заявил Беньяш*.

По итогам заседания 13 февраля суд удовлетворил два ходатайства стороны защиты: о приобщении рецензии на экспертизу, а также ходатайство об истребовании медицинских карт потерпевших силовиков в медицинских учреждениях, где они, предположительно, могут находиться.

Следующее заседание назначено на 16 февраля в 16 часов.

Напомним также, что 28 октября 2022 года Минюст включил Михаила Беньяша* в реестр физлиц-иноагентов, 20 ноября 2022 года адвокат обжаловал это решение. 17 января суд в Краснодаре приостановил решение Минюста России о внесении адвоката Михаил Беньяша* в реестр иностранных агентов, что позволило ему с этого дня не ставить в своих публикациях маркировку иноагента. 31 января Первомайский районный суд Краснодара по требованию Минюста отменил приостановку решения о внесении адвоката Михаила Беньяша* в список иноагентов и обязал его вновь ставить маркировку иноагента в своих постах в соцсетях. 10 февраля суд в Краснодаре отказал Беньяшу* в снятии статуса иноагента.

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