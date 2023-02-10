Семь пациентов вывезены из Степанакерта в Армению

10 февраля 2023, 03:22

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Сотрудники Международного Комитета Красного Креста вывезли из Нагорного Карабаха еще семерых тяжелобольных людей в Армению для лечения. Более 600 жителей непризнанной республики лишены плановых хирургических операций, заявила глава комиссии парламента Армении по защите прав человека Тагуи Товмасян.

Как писал "Кавказский узел", блокировка Лачинского коридора, который является единственной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, ограничила работу медицинских бригад в непризнанной республике. При посредничестве Международного комитета Красного Креста периодически организуются рейсы для вывоза тяжелобольных людей на лечение в Армению. Так, 7 февраля из Нагорного Карабаха в Ереван были доставлены шесть пациентов с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступ к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, тысячи жителей лишились заработка.

Еще семь больных вывезены 9 февраля из Нагорного Карабаха в Армению при посредничестве и в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, сообщило со ссылкой на Минздрав Нагорного Карабаха информационное агентство "Арменпресс".

Больные, находившиеся в республиканском медцентре, помещены в разные специализированные медучреждения Армении. Среди эвакуированных пациентов - люди с тяжелыми онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также пациенты, которым требуются неотложные хирургические операции.

В больницах Нагорного Карабаха по-прежнему приостановлены плановые операции. При этом в реанимации республиканского медцентра остаются девять пациентов, трое из которых в критическом состоянии, а в реанимации медцентра "Аревик" нуждаются в специализированной помощи восемь детей, в том числе новорожденных, отметили в ведомстве.

Всего при посредничестве Международного комитета Красного Креста из Нагорного Карабаха в Армению за время блокады были перевезены 83 пациента.

Планового хирургического лечения в Нагорном Карабахе лишены 610 человек, а родные умерших в Армении жителей региона не могут их похоронить, заявила 9 февраля глава постоянной комиссии парламента Армении по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян. "В ереванских моргах находится более десятка тел, которые не могут доставить в Арцах (Нагорный Карабах) из-за блокады", - цитирует ее публикацию в Facebook* News.am.

Международная правозащитная организация Amnesty International 9 февраля призвала власти Азербайджана и российских миротворцев немедленно разблокировать Лачинский коридор. Из-за блокировки дороги жители Нагорного Карабаха лишены доступа к жизненно важным лекарствам и медицинскому обслуживанию, подчеркивается в заявлении.

"По словам местных медицинских работников и жителей региона, установившаяся блокада в наибольшей степени отражается на людях из групп риска, включая женщин, пожилых людей и людей с инвалидностью", - говорится в публикации на сайте Amnesty International. Директор AI по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс обратила внимние, что "гуманитарной помощи, доставляемой Международным комитетом Красного Креста и российскими миротворцами, недостаточно для обеспечения всех, кто в ней нуждается".

Госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян в интервью от 25 января заявил, что за время блокады умерло "до 10 человек". По словам Варданяна, "эти люди могли бы быть спасены, если бы вовремя были приняты меры по транспортировке в Ереван".

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