Красный Крест перевез еще шесть больных из Степанакерта в Ереван

07 февраля 2023, 14:59

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Миссия Красного Креста в Нагорном Карабахе перевезла в Армению шесть пациентов с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор, который является единственной дорогой связывающей Нагорный Карабах с Арменией. В результате в непризнанной республике возник дефицит продуктов и лекарств, периодически блокируется подача жителям газа. 6 февраля власти заявили, что вынуждены приостановить учебный процесс в младших классах школ из-за отсутствия газоснабжения. На сегодня Лачинский коридор остается заблокированным 58-е сутки.

В Нагорном Карабахе из-за экономии введен график подачи электричества, сообщил блогер Давид Симомян. "Своих ресурсов по электроэнергии не хватает, потому свет по расписанию, хотя и оно не всегда соблюдается", – написал он 5 февраля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле". Он добавил, что в магазинах Степанакерта по-прежнему не хватает некоторых продуктов, в том числе соли.

При посредничестве Международного Комитета Красного Креста сегодня шестеро больных с онкологией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы были перевезены в различные специализированные медцентры Армении из "Республиканского медицинского Центра" в Степанакерте, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла".

"По сей день в медицинских учреждениях министерства здравоохранения Арцаха (Нагорного Карабха) по-прежнему не проводятся плановые операции для экономии медикаментов - все ресурсы направляются на экстренные операции, - сказали в Минздраве. - На сегодня 580 граждан лишены возможности прооперироваться из-за прекращения плановых операций во всех подведомственных Минздраву Республики Арцах медучреждениях".

По состоянию на 7 февраля, в Нагорном Карабахе 10 больных детей находятся в отделении неонатологии и реанимации детского медцентра "Аревик", девять взрослых пациентов находятся в реанимационном отделении Республиканского медцентра, три из них - в крайне тяжелом состоянии, добавили в ведомстве.

В Международном Комитете Красного Креста в Нагорном Карабахе сообщили, что всего миссия перевезла в Армению 78 пациентов. "Больные перевозятся исходя из рекомендации Минздрава", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в МККК.

Госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян в интервью от 25 января заявил, что за время блокады умерло "до 10 человек". По словам Варданяна, "эти люди могли бы быть спасены, если бы вовремя были приняты меры по транспортировке в Ереван". Минздрав и Оперативный штаб не смогли привести данные об умерших во время блокады.

Житель Степанакерта Карен Бабаян сказал, что 6 февраля похоронил отца. Еще в декабре его отец должен был поехать в Ереван, чтобы сделать там операцию на сердце. Но дорога закрылась именно в тот день, когда они выехали. "12 декабря мы выехали из Степанакерта, но, не доехав до Шуши, российские миротворцы нас остановили, сказав что дорога заблокирована. "Мы прождали несколько часов, потому что дорога не открывалась, а нас вернули обратно. Мы думали, что через пару дней дорога откроется и договорились с врачами в Ереване перенести операцию. Но этого не произошло, а Красный Крест тогда еще не перевозил больных. Еще через пару дней у отца случился инсульт и кома. А потом он умер, и вчера мы его похоронили", - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Он уверен, что его отец был бы жив, "если бы не заблокированная дорога".

Жительница Степанакерта Нарине Григорян заявила, что ей срочно нужно попасть в Армению на обследование. "У нас в Арцахе (Нагорном Карабахе) прекрасные хирурги, все что угодно могут прооперировать. Но, тем не менее, я хочу обследоваться в Армении тоже, чтоб удостовериться, что наши врачи правильно поставили мне диагноз. У меня подозревают онкологию. Но так как я не в тяжелом состоянии, я не могу потребовать, чтобы меня вывезли, ведь есть столько пациентов, которые нуждаются в скорой медпомощи. У меня одна надежда - что дорога откроется", - сказала женщина.

Анна Айрапетян рассказала, что периодически ездила в Ереван на обследование и лечение. "У меня проблемы с глазами и позвоночником. Раз в несколько месяцев в Ереване я обследуюсь, получаю необходимое лечение. Мне так было удобно. Но сейчас, когда блокада, я обратилась к здешним врачам, и оказалось, что здесь нет этих специалистов, что мне нужны. Переживаю, что ослепну, и в один день не смогу встать с постели", - поделилась пенсионерка.

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