Педагоги в Степанакерте назвали перебои со светом препятствием для онлайн-обучения

08 февраля 2023, 22:37

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Дефицит электроэнергии в Нагорном Карабахе и веерные отключения света не позволяют организовать адекватное дистанционное обучение, вопрос об онлайн-уроках для школьников не стоит на повестке дня, сообщили работники сферы образования. Онлайн-обучение во время пандемии было неэффективным, указали родители школьников и назвали выходом из ситуации услуги репетиторов.

Как писал "Кавказский узел", оперативный штаб Нагорного Карабаха сообщил 6 февраля, что Азербайджан перекрыл подачу газа в непризнанную республику. В связи с этим с 7 февраля прекращены занятия в младших и средних классах школ. 7 февраля подача газа была частично восстановлена, газ был направлен на отопление жилищ, но сегодня она снова прекращена. Это уже пятое прекращение подачи газа в непризнанную республику с 18 января. Родители школьников призвали власти задуматься об организации онлайн-обучения.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступ к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введены веерные отключения электричества. Сегодня дорога остается заблокированной 59-е сутки.

Вопрос об организации дистанционного обучения в школах Нагорного Карабаха пока не рассматривается, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в оперативном штабе правительства Нагорного Карабаха.

Не рассматривается пока и вопрос о формате экзаменов и промежуточных аттестаций для старших и выпускных классов, которые продолжают очное обучение, проинформировали в министерстве образования Нагорного Карабаха. «Ученики 9 -12 классов продолжают занятия, для обогрева классов используются электроприборы, но все школьные учреждения не могут перейти на электроприборы, так как в республике проблемы и с электроснабжением», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства.

В компании «Арцахэнерго» сообщили, что в течение суток подача электроэнергии отключается три раза на два часа в Степанакерте и в районах, так как внутренние ресурсы электроэнергии не позволяют полноценно обеспечивать население электричеством.

«С 9 января нами зафиксирована авария на единственной высоковольтной, в 110 кВ, воздушной линии электропередач в Нагорный Карабах из Армении, на участке Бердзор (азербайджанское название - Лачин. - Прим. "Кавказского узла") - Агавно, которая находится под контролем азербайджанской стороны. Мы не можем сказать, авария эта - техническая или следствие постороннего вмешательства, но авария может быть устранена в течение нескольких часов, если азербайджанская сторона допустит армянских специалистов к месту происшествия для ремонтных работ», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник «Арцахэнерго», добавив, что «с холодами нагрузка на электроснабжение, когда нет газа, возрастает в несколько раз».

Представитель «Арцахэнерго» добавил, что в январе электричество отключали на 4 часа, а у же с конца января и в феврале - на 6 часов в сутки, и если ситуация не изменится и азербайджанская сторона продолжит периодически отключать газ, то график отключений электричества будет пересмотрен в сторону увеличения периодов отключений.

По данным министерства инфраструктуры и территориального управления Нагорного Карабаха, после войны 2020 года более 30 малых ГЭС перешли под контроль Азербайджана. Жителей Карабаха сейчас обеспечивает электроэнергией Сарсангская ГЭС мощностью 50 МВт и несколько малых ГЭС. Этого, по данным министерства, недостаточно для обеспечения населения круглосуточно электроэнергией.

Из-за веерных отключений электричества в Степанакерте невозможно организовать для школьников адекватное дистанционное обучение, считает педагог Лилит Саргсян. "Город разделен на зоны, и в одной зоне может быть электричество и интернет, а в другой зоне – отключены", - объяснила она.

«Но то, что дети лишены возможности обучаться, очень плохо, это сильно скажется на их будущем. Я считаю, что когда наступят теплые погодные условия, необходимо будут внедрить факультативные занятия, чтобы учебная программа была освоена как полагается», - сказала педагог корреспонденту "Кавказского узла".

Преподаватель русского языка Мануш Григорян рассказала, что в зданиях школ без отопления очень холодно. "Проводить уроки невозможно, и есть риск, что дети заболеют, особенно младшие классы. Но тем не менее, власти должны что-то придумать, чтоб учебный процесс продолжался. Возможно, онлайн занятия начать, а график отключения электроэнергии пересмотреть. Или еще какие-то системы, к примеру, дать задания детям, а после проверить их выполнение. Хотя такие методы подходят для гуманитарных предметов, с техническими более сложно. Или можно весенние каникулы отменить и проводить в это время учебный процесс. В любом случае неправильно, что дети лишены возможности учиться", - сказала педагог.

Житель Степанакерта Самвел Алексанян считает школьные онлайн-занятия неэффективными, по его наблюдениям, дети не усваивают так учебную программу. «Во время ковида школы перешли на онлайн-обучение. Но в итоге программа недостаточно усвоена, дети не могут полноценно пройти урок и учатся, подглядывая в учебники или списывая незаметно для учителя. Для учителей это также трудно, так как приходится следить за каждым ребенком на экране. Есть и неудобства для домочадцев – несколько часов в день приходилось молчать и почти не передвигаться по квартире, пока дети на онлайн-уроках. Кроме того, после войны все коммуникации под контролем азербайджанской стороны. Кроме отключений газа, электричества, бывают случаи отключения интернета. Поэтому я подумал, что лучше я найму репетиторов, чтоб дети учились и даже изучили нечто большее, чем предусмотрено по учебной программе», - сказал отец троих детей.

Мама школьника Марианна Саргсян заметила, что, помимо проблем с качеством интернета, дома сложно заставить детей сидеть перед компьютером. «У меня есть плачевный опыт, когда во время ковида уроки проводились онлайн, из дома. Каждый день были скандалы, так как за дисциплиной во время урока приходится следить мне, а ребенок все время находил повод, чтоб улизнуть с урока. То ему надо к холодильнику, то в туалет, то просто воды попить, то еще что-то. Нервы у меня не выдерживают каждый раз делать замечание и усаживать за компьютер. И учителям очень трудно вести процесс - просто не успевают и всех спросить, и новый материал объяснить, и следить, чтоб все были на связи и слушали», - поделилась опытом женщина.

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