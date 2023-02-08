Прекращена подача газа в Нагорный Карабах

08 февраля 2023, 16:08

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Азербайджан вновь заблокировал подачу газа в Нагорный Карабах, сообщил Инфоштаб Нагорного Карабаха. Это уже пятое прекращение подачи газа в непризнанную республику с 18 января.

Как писал "Кавказский узел", оперативный штаб Нагорного Карабаха сообщил 6 февраля, что Азербайджан перекрыл подачу газа в непризнанную республику. В связи с этим с сегодняшнего дня были прекращены занятия в младших и средних классах школ. 7 февраля подача газа была частично восстановлена, газ был направлен на отопление жилищ. До этого, с 18 января, подача газа в непризнанную республику прекращалась трижды.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступ к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Сегодня дорога остается заблокированной 59-е сутки.

Подача газа в Нагорный Карабаха прекращена, сообщил сегодня Инфоштаб Нагорного Карабаха.

"Азербайджан вновь заблокировал единственный газопровод из Армении в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"). В настоящее время газоснабжение республики полностью прекращено", - говорится в сообщении в Telegram-канале Инфоштаба.

МИД Нагорного Карабаха в связи с очередным отключением газа заявил сегодня, что "высшее руководство Азербайджана <...> срывает работу жизненно важной энергетической инфраструктуры, таким образом создавая невыносимые условия жизни".

"Игнорируя призывы многих стран и международных организаций к немедленному снятию блокады Арцаха, решение Европейского суда по правам человека об обеспечении свободного передвижения людей и грузов по Лачинскому коридору, официальный Баку фактически противопоставил себя цивилизованному сообществу", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Отметим, что в условиях нестабильного газоснабжения жители Нагорного Карабаха начали устанавливать печки в домах и квартирах. Многие перешли на отопление электроприборами. С 25 января частота веерных отключений электричества в Нагорном Карабахе была увеличена до трех раз в сутки.

Из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе введена талонная система продажи продуктов, выдача талонов началась 18 января. Продукты, которые распределяются по талонам, приобрести можно, но их недостаточно для полноценного питания, отметили жители Степанакерта.

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