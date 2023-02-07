В Нагорном Карабахе частично восстановлено газоснабжение

07 февраля 2023, 17:47

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Подача газа в Нагорный Карабах частично возобновлена, он будет поступать только в квартиры и дома жителей, сообщила сегодня компания "Арцахгаз".

Как писал "Кавказский узел", оперативный штаб Нагорного Карабаха сообщил 6 февраля, что Азербайджан вновь, четвертый раз за 20 дней, перекрыл подачу газа в непризнанную республику. В связи с этим с сегодняшнего дня были прекращены занятия в младших и средних классах школ. Длительные перерывы в занятиях сказываются на качестве образования, детям нужно обеспечить хотя бы онлайн-уроки, заявили родители карабахских школьников.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступ к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Кроме того, с 18 по 29 января в республику трижды прекращалась подача газа. Сегодня дорога остается заблокированной 58-е сутки.

Газоснабжение из Армении в Нагорный Карабах частично восстановлено, сообщил сегодня в 18.00 (17.00 мск) Инфоштаб Нагорного Карабаха.

Компания "АрцахГаз" уточнила, что "учитывая недостаточный объем газа в республику и похолодание, газ будет подаваться только в квартиры и дома жителей-потребителей", и призвала население "быть внимательными и соблюдать правила безопасности".

Газ подается только в квартиры и дома, заправочные станции пока закрыты, рассказал водитель такси в Степанакерта Арман Саакян корреспонденту "Кавказского узла".

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