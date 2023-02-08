08 февраля 2023, 08:17

Лачинский коридор перекрыт 59-е сутки

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Азербайджанские активисты 59-е сутки продолжают блокаду единственной дороги из Нагорного Карабаха в Армению.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. 7 февраля Лачинский коридор оставался заблокированным 58-е сутки.

Активисты продолжают акцию протеста на Лачинской дороге 59-е сутки. Утром они традиционно исполнили гимн Азербайджана, после чего начали скандировать "различные лозунги", сообщает сегодня АПА.

Напомним, азербайджанские активисты пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 7 февраля, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении перевезены с начала блокады 78 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов.

В Нагорном Карабахе из-за нехватки продовольствия введена талонная система продажи продуктов, выдача талонов началась 18 января. Цены на продукты, которые отпускаются без талонов, сильно выросли, пожаловались опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Более 5000 жителей Нагорного Карабаха вынужденно остались без работы из-за блокады, правительство анонсировало программы поддержки для предпринимателей и безработных. Семьям, где мужчины потеряли работу, без источников дохода приходится трудно, рассказали 7 февраля "Кавказскому узлу" жители Степанакерта.

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Примечание:

"Бельгия призвала Азербайджан немедленно открыть Лачинский коридор", "В Нагорном Карабахе частично восстановлено газоснабжение", "Красный Крест перевез еще шесть больных из Степанакерта в Ереван".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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