Армянские аналитики прокомментировали заявление Сергея Лаврова о миссии ОДКБ

04 февраля 2023, 01:57

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Сергей Лавров напомнил о готовности ОДКБ направить миссию в Армению, чтобы спасти репутацию России, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики. По их словам, именно для этого Россия прикладывает усилия, чтобы смягчить блокировку Лачинского коридора.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения отказалась проводить в 2023 году учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своей территории - премьер-министр страны Никол Пашинян назвал их нецелесообразными, сославшись на ситуацию возле армяно-азербайджанской границы. Оппозиционеры в Армении проводят акции протеста, требуя от правительства отказаться от союза с Россией и выйти из ОДКБ.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 2 февраля сообщил, что предложение России о развертывании миссии ОДКБ в Армении все еще актуально. По его словам, если Ереван будет заинтересован, то миссию можно развернуть за один-два дня. "Если наши армянские союзники, друзья по-прежнему в нем заинтересованы, эта миссия может быть в течение буквально одного-двух дней быть развернуты", - приводит его словам РИА "Новости".

Заявление Сергея Лаврова о готовности направить миссию ОДКБ в Армении - попытка спасти лицо России, считает политолог Армен Варданян.

Он заявил, что миссия ОДКБ будет эффективной, так как присутствие наблюдателей от организации будет скорее формальным. «Наблюдатели ОДКБ не будут фиксировать нарушения. Россия стремиться сохранить за собой монопольное право на урегулирование карабахского конфликта и не хочет, чтобы кто-то еще вмешивался в урегулирование. Кремль использует конфликт как инструмент давления на обе стороны», - сказал политолог 3 февраля корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, Россия пытается показать, что не имеет отношения к блокаде Нагорного Карабаха, добавил он. «Именно поэтому Россия прикладывает усилия, чтобы гуманитарный коридор действовал. Россия опасается потерять позиции в Армении и на Южном Кавказе, поэтому смягчила гуманитарные последствия блокады», - пояснил Варданян.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Сегодня, 4 февраля Лачинский коридор оставался заблокированным 55-и сутки.

Политический обозреватель Наира Айрумян считает, что заявления главы российского МИД следует рассматривать как «подготовку «соломки» для вероятной эскалации».

«Судя по угрозам, которые содержались в заявлении МИД России в связи с решением о размещении европейских наблюдателей в Армении, Москва дала отмашку Баку проверить европейцев на «вшивость». После вероятной провокации могут ввести войска ОДКБ, а потом Москва обвинит Армению в несговорчивости», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Айрумян напомнила, что представители партии власти заявили, что условие Армении о необходимости «осуждения агрессии Азербайджана» со стороны ОДКБ неизменно. «А это означает, что Ереван официально не обратится с просьбой отправить миссию ОДКБ в Армению», - пояснила политобозреватель.

По ее мнению, миссии ЕС и ОДКБ – это два отдельных процесса, которые «сталкиваются» в небе. «Если учесть, что 100 наблюдателей ЕС – это еще и системы спутникового слежения, большая инфраструктура в «центре дислокации», «покрытие» Армении европейской системой безопасности, то можно полагать, что Россию беспокоит «совмещение» этой системы с «зоной покрытия» русско-турецкого центра в Агдаме. Для Армении отказ от миссии ОДКБ вряд ли будет иметь последствия, скорее, «потесниться» придется русско-турецкому центру», - предположила Айрумян.

Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза 23 января договорились об отправке в Армению на границу с Азербайджаном долгосрочной мониторинговой миссии. Ее цель, как говорится в сообщении на сайте ЕС - "способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплению доверия на местах и обеспечению условий, способствующих усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС".

ЕС действительно активизировался на Южном Кавказе, судя по всему, пытаясь заменить Грузию, как центр приложения европейской политики, Арменией, подчеркнула она. «Отправка миротворцев ООН в Арцах (Нагорный Карабах), на мой взгляд, невозможна без обращения армянской стороны, которая всячески избегает этого, настаивая на «механизме международного мониторинга». Единственное, что можно предположить - если будет эскалация, то ЕС может принять решение расширить наблюдательную миссию на Лачинский коридор», - полагает политобозреватель.

Политический аналитик Овсеп Хуршудян считает, что Сергей Лавров пытается оказать давление на армянскую сторону.

«Но в Кремле понимают, что ввод миссии ЕС – необратимый процесс, решение принято. И для имиджа Армении будет катастрофические последствия, если она откажется от миссии ЕС. Что касается перспективы ввода миссии ОДКБ, то это нереально, особенно на фоне бездействия российских войск в Лачинском коридоре», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Россия пытается спасти лицо, смягчив гуманитарные последствия блокады, полагает он. «Угроза жизни арцахских (карабахских) армян угрожает России потерей авторитета <...> Россия смягчила гуманитарные последствия блокады, опасаясь потерять свои позиции в Армении. Если власти Армении объявят, что для спасения от голода жители Арцаха (Нагорного Карабаха) должны переселиться в Армению, это приведет к серьезным общественным протестам. В итоге, это может привести к тому, что Россия окажется за Кавказским хребтом», - считает политический аналитик.

На фоне решения Евросовета Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) разработала проект решения "О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения", пишет 24 января РБК со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова. По его словам, "помимо оказания Еревану иной поддержки" проект решения предполагает отправку на армяно-азербайджанскую границу временной мониторинговой миссии ОДКБ и определяет численность, мандат и сроки работы такой миссии.

Политобозреватель Акоп Бадалян отметил, что ситуация вокруг ОДКБ неоднозначна. «Кроме публичных заявлений есть еще многослойные и относительные факторы. Когда говорим об ОДКБ, необходимо учитывать нюансы. В частности, союзники Азербайджана, члены тюркоязычных стран Казахстан и Киргизия готовы взять на себя ответственность сдерживать Азербайджан, встав на границе? Я уж не говорю об отношения России и Азербайджана. Не факт, что ОДКБ готов отправить наблюдательскую миссию, а Ереван противится», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Бадалян назвал искусственной попытку связать две миссии – ЕС и ОДКБ. «Этот нарратив идет от армянской оппозиции, которая считает, что власти отказали ОДКБ и приняли предложение ЕС. Россия, конечно, высказывает озабоченность, но на деле не против, чтобы миссия ЕС позволяла контролировать ситуацию. Для России стабильность важна, так как любое обострение – проблема для нее. Заявления России именно о том, что Кремль не готов уступать свои стратегические позиции в регионе. Да и миссия ЕС еще не означает, что ЕС «взял» Кавказ», - считает политобозреватель.

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