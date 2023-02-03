Лачинский коридор остается перекрытым 54-е сутки

03 февраля 2023, 11:46

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Азербайджанские активисты 54-е сутки продолжают акцию протеста на единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Американский конгрессмен Фрэнк Паллоне призвал привлечь президента Азербайджана к ответственности за ситуацию в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. 2 февраля Лачинский коридор оставался заблокированным 53-и сутки.

Активисты пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 2 февраля, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении перевезены с начала блокады 66 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов.

Азербайджанские активисты 54-е сутки продолжают акцию на Лачинской дороге, сегодня они пропустили легковой и два грузовых автомобиля российских миротворцев, сообщает со ссылкой на своего корреспондента АПА.

Американский конгрессмен Фрэнк Паллоне призвал власти США привлечь президента Азербайджана Ильхама Алиева к ответственности за нарушения прав человека в Нагорном Карабахе, сообщает сегодня "Новости-Армения".

"Демонстранты собрались сегодня у Капитолия, выступая против незаконной и бесчеловечной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Я с гордостью стоял вместе с ними, призывая Соединенные Штаты привлечь Алиева к ответственности за его нарушения прав человека в отношении народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла")", - написал Паллоне в ночь на 3 февраля в Twitter.

Представители армянской общины США 2 февраля провели акцию протеста в Вашингтоне, требуя ввести санкции против Азербайджана и прекратить любую помощь этому государству, а также направить в Нагорный Карабах экстренную гуманитарную помощь, поясняет сегодня Armenia Today.

Напомним, из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе введена талонная система продажи продуктов, выдача талонов началась 18 января. Цены на продукты, которые отпускаются без талонов, сильно выросли, пожаловались опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха.

30 января в продажу поступили овощи и фрукты, цены на них отрегулированы, сообщили власти. В магазинах и на рынках выстроились большие очереди, и цитрусовые распродали за несколько часов, рассказали 1 февраля жители Степанакерта.

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