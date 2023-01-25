Аналитики в Ереване назвали фактором безопасности работу мониторинговой миссии ЕС на границе

25 января 2023, 02:47

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Европейская мониторинговая миссия повысит безопасность Армении и лишит Азербайджан возможности обострять ситуацию на границе, считают политологи Андриас Гукасян и Армен Варданян. Евросоюз, отправляя наблюдателей на границу, подает сигнал, что готов заменить Россию в регионе, заявила политобозреватель Наира Айрумян.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября стало известно, что ОБСЕ отправляет миссию на границу Армении и Азербайджана. Она продлилась до 27 декабря.

Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза 23 января договорились об отправке в Армению на границу с Азербайджаном долгосрочной мониторинговой миссии. Сообщение об этом опубликовано на сайте Европейского совета.

"Совет сегодня согласился учредить гражданскую миссию Европейского союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Цель миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплению доверия на местах и обеспечению условий, способствующих усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первоначальный мандат EUMA будет рассчитан на два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении.

На фоне решения Евросовета Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) разработала проект решения "О совместных мерах по оказанию помощи республике Армения", пишет 24 января РБК со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова. По его словам, «помимо оказания Еревану иной поддержки» проект решения предполагает отправку на армяно-азербайджанскую границу временной мониторинговой миссии ОДКБ и определяет численность, мандат и сроки работы такой миссии.

Европейская наблюдательская миссия сдержит эскалацию на армяно-азербайджанской границе, прокомментировал решение Евросовета политолог Андриас Гукасян.

Он считает, что миссия ЕС в состоянии сдержать агрессию Азербайджана, и отсутствие приграничной напряженности за два месяца деятельности первой миссии, по его словам, свидетельствует об этом. «Миссия ЕС повысит уровень безопасности Армении, а также позволит выявить, кто нарушил перемирие. До сих пор концепция военной эскалации и сохранения напряжения опирались на модель, в которой неясно, кто виноват в нарушении перемирия. Все эти 30 лет, включая осеннюю войну в Арцахе (Нагорном Карабахе), неясно, кто инициировал боевые действия. И это позволяло сохранять напряженность, избегая ответственности за эскалацию. Заявления международных организаций были сбалансированные, а сейчас миссия зафиксирует, кто ответственен за нарушение перемирия», - пояснил политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Гукасян затруднился сказать, удастся ли за два года сохранить действующий статус-кво. «Неустойчивые международные отношения и постоянные нарушения международного права не позволяют делать долгосрочные прогнозы. В краткосрочной перспективе миссии удастся сдержать ситуацию в замороженном состоянии. Но ситуация в Украине и мировая экономика могут подтолкнуть Азербайджан пойти ва-банк, проигнорировав присутствие европейских наблюдателей», - подчеркнул он.

Политолог Армен Варданян согласен с мнением, что наличие европейской миссии станет для Азербайджана сдерживающим фактором.

«Азербайджан не спровоцирует приграничную эскалацию, зная о миссии ЕС на армянской стороне. После осенней войны 2020 года в Арцахе (Нагорном Карабахе) Азербайджан прибегал к приграничной эскалации, чтобы оказывать давление на Армению и добиться односторонних уступок, в частности, заключил мирный договор, по которому Армения признавала бы Арцах частью Азербайджана. Теперь же Азербайджан, фактически, лишился своего козыря. Повторить сентябрьскую эскалацию Азербайджан не сможет, Евросоюз лишил его этого инструмента давления», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Если международная ситуация не изменится, статус-кво удастся сохранить в течение двух лет работы миссии ЕС, добавил политолог.

Он отметил, что в функции наблюдательской миссии входит сбор фактов, в том числе и касательно оккупированных территорий Армении. «Резолюция Европарламента, в которой сказано об оккупации Армении, принята именно на основании фактов, собранных миссией ЕС. Я сомневаюсь, что отчет миссии не будет публичным и доступным для широкой общественности», - подчеркнул Варданян.

Европарламент 19 января принял резолюцию о гуманитарных последствиях блокады Нагорного Карабаха, призвав Баку немедленно открыть для жителей региона единственную дорогу, которая связывает их с внешним миром.

Политический обозреватель Наира Айрумян считает, что решение Евросоюза об отправке миссии в Армению лишает Россию монополии на принятие решений в зоне своего влияния.

«Особенность решения ЕС в том, что оно было принято вопреки сторонам трехстороннего заявления, в том числе Армении, руководство которой не обращалось за содействием ЕС, но не могла не поддержать решение ЕС. Решение об отправке миссии было принято вне Армении и региона, а также вне трехстороннего формата Москва-Баку-Ереван», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Механизм принятия решения ЕС вне трехстороннего формата был апробирован в ходе двухмесячной наблюдательской миссии, считает политобозреватель. «То был пилотный проект, который сейчас расширяется и набирает обороты. Полагаю, что деятельность миссии распространится и на Лачинский коридор. Во время обсуждение резолюции Европарламента о блокаде Арцаха (Нагорного Карабаха), подобные предложения прозвучали в ходе выступления евродепутатов. Реализация такой возможности зависит от баланса влияния Запада и России в регионе», - пояснила Айрумян.

По ее мнению, отправка европейских наблюдателей в Армению является также сигналом о готовности ЕС заменить Россию в регионе. «В 2021 году Россия выдвинула ультиматум НАТО, потребовав выйти из стран, входящих в зону влияния СССР. Россия намеревалась самостоятельно решать вопросы в зоне своего влияния. Но Запад отверг ультиматум, конфликт в Украине стал результатом этого отказа. Международное сообщество перестало видеть в России монопольного смотрителя в зоне ее влияния. Карабахский конфликт также относится к этой парадигме», - отметила она.

Присутствие европейских наблюдателей имеет стратегическое, а не прикладное значение, добавила Айрумян. «В их функцию не входит определение границ, которые никем не определялись. Миссия ЕС – вопрос политического присутствия международного актора, такого как Евросоюз», - сказала политобозреватель.

Она сомневается, что статус-кво продлится два года. «Два года – это срок, когда должны произойти кардинальные перемены. В ЕС считает, что в течение этих двух лет начнутся в регионе перемены, и ЕС должен присутствовать здесь. Наблюдательская миссия ЕС означает наличие альтернативы. Евросоюз «ломает» русско-турецкий нарратив, что в регионе доминантом могут быть либо Россия, либо Турция. Эта миссия всегда может расшириться, обеспечив, в том числе, и военное сотрудничество», - заключила Айрумян.

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