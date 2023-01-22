Акции солидарности с Украиной прошли в Тбилиси и Батуми

22 января 2023, 18:40

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Жители Тбилиси и Батуми провели акции солидарности с украинским народом по случаю Дня соборности Украины. Участники акций призвали увеличить объемы поставок оружия Украине.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2022 года правительство Грузии выделило более 500 тысяч долларов на покупку генераторов электричества для Украины. Ранее жители Грузии собрали более 180 тысяч долларов, на которые были приобретены и отправлены на Украину 394 генератора.

В Тбилиси на Мосту мира сегодня прошла акция солидарности по случаю Дня соборности Украины. В ее организации приняли участие граждане Украины, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Участники акции выстроились в живую цепь и развернули баннеры в поддержку Украины. Один из организаторов Михаил Пуянин поблагодарил граждан других стран, принявших участие в акции.

"К сегодняшней акции присоединились граждане разных стран, именно поэтому на сегодняшнем мероприятии можно увидеть флаги не только Украины, но и других государств. Подобная ситуация и в других городах мира, где сегодня проходит подобная акция, и там тоже многие граждане идут, чтобы выразить поддержку Украине", - приводит его слова издание.

Представитель организаторов также обратился к властям стран, которые помогают Украине. "Все страны цивилизованного мира должны прекратить всяческое дипломатическое и экономическое сотрудничество с Россией. Кроме того, важна военная поддержка Украины и поставки оружия. Я обращаюсь ко всем странам - срочно помогите Украине", - цитирует Пуянина издание.

Акция солидарности прошла сегодня также в Центральном парке Батуми. В ней, помимо проживающих в Аджарии граждан Украины, приняли участие местные жители и несколько граждан Белоруссии, сообщает "Первый канал" грузинского телевидения.

Участники акции призвали "дружественные страны" поставить Украине больше оружия. На митинге были представлены флаги стран, которые поддерживают Украину, говорится в публикации на сайте телеканала.

Напомним, 1 августа 2022 года сопредседатель Группы друзей Грузии в Конгрессе США Адам Кинзингер предложил передать Грузии реактивные системы залпового огня HIMARS. После военной операции на Украине Россия может вступить в вооруженный конфликт на Южном Кавказе, где контролирует Абхазию и Южную Осетию, пояснил он.

Свое предложение конгрессмен озвучил в преддверии выборов в расчете на голоса избирателей, и поставки этого вооружения Грузии маловероятны, указали американисты Юрий Рогулев и Павел Золотарев.

В феврале 2022 года власти Грузии отказались присоединиться к финансовым и экономическим санкциям против России. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили пояснил, что в случае присоединения к санкциям будет нанесен серьезный ущерб виноделам и фермерам, пострадает туризм.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, заявила 1 апреля, что Грузия поддерживает международные санкции против России, из-за чего вынуждена терпеть финансовые издержки. Однако 4 апреля Гарибашвили вновь заявил об отказе вводить экономические санкции против России, а 9 апреля назвал клеветой обвинения в контрабандных поставках в Россию санкционных товаров, в том числе военного назначения, выдвинутые властями Украины.

Санкционированный властями "серый импорт" практически исключен, так как в противном случае страна потерпит огромные убытки на международной арене, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" грузинские экономисты. Несмотря на то, что премьер-министр обещал не вводить санкции против России, в Грузии в конце мая 2022 года перестало работать отделение банка ВТБ, возникают проблемы и при провозе товаров на таможне.

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