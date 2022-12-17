Власти Грузии выделили деньги на покупку генераторов для Украины

17 декабря 2022, 06:45

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Более 500 тысяч долларов выделило правительство Грузии на покупку генераторов для Украины. Ранее жители Грузии собрали более 180 тысяч долларов, на которые приобрели 394 генератора - их уже отправили на Украину.

Как писал "Кавказский узел", МИД Азербайджана 10 декабря сообщил об отправке на Украину 45 трансформаторов и 50 генераторов электричества в качестве гуманитарной помощи для восстановления энергоснабжения страны.

1,5 миллиона лари (около 562 тысяч долларов) выделили власти Грузии на приобретение генераторов для Украины, пишут 16 декабря "Новости-Грузии" со ссылкой на министерство экономики Грузии.

Планируется закупка генераторов различного типа, которые будут отправлены на Украину в качестве гуманитарной помощи, идет поиск поставщиков.

Ранее 394 генератора в качестве гуманитарного груза отправили на Украину жители Грузии. Деньги на их покупку перевели 4056 граждан и 34 компании. За две недели они собрали около полумиллиона лари (более 180 тысяч долларов). Генераторы должны прибыть в Киев к 24 декабря, информирует "Грузия-онлайн".

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