Число школ с украиноязычным сектором в Грузии увеличено до трех

13 сентября 2022, 05:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сектор обучения на украинском языке открыт еще в одной школе в Тбилиси, в украиноязычных секторах обучаются более 1,4 тысячи детей, сообщило Минобразования Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил открыть украиноязычный сектор в Тбилиси для учеников из Украины. Министр образования Михаил Чхенкели сообщил, что в школах Грузии обучаются 190 украинских детей. В апреле в 41-й государственной школе имени Михаила Грушевского в Тбилиси открылся сектор украинского языка, в котором изъявили желание учится 130 учеников.

С нового учебного года на украинском языке смогут обучаться учащиеся школы №220 в районе Чугурети в Тбилиси, сообщили 12 сентября со ссылкой на Минобразования страны "Новости-Грузия". Кроме того, расширен украиноязычный сектор в батумской школе №20, отмечается в сообщении.

18 мая в государственной школе №20 Батуми открылся украиноязычный сектор, его будут посещать 100 украинских детей, сообщила Netgazeti.

Ученики школ с украинским сектором смогут изучать на родном языке как обязательные, так и факультативные предметы, параллельно с украинской программой они проходят грузинский язык и литературу и предмет «Наша Грузия», отмечается в сообщении.

Детей, которые не смогли продолжать учебу в украинских школах из-за военных действий, в школы Грузии принимают по упрощенной системе. В украиноязычный сектор в школы Тбилиси и Батуми зачислены более 1400 детей, привело данные Минобразования Грузии Interpressnews.

"Кавказский узел" ранее писал, что с 1 августа мэрия Тбилиси решила прекратить расселение украинских беженцев в гостиницах, так как правительство Грузии назначило им денежные пособия. Прекращение программы вызвало критику оппозиции, которая заявила, что на эти деньги снять жилье в Тбилиси невозможно, и призвала граждан оказать помощь беженцам. Представители неправительственных организаций сообщили, что ведут регистрацию беженцев с Украины, которые были выселены из гостиниц Тбилиси и нуждаются в жилье.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.