Отмена большинства ограничений объявлена в Грузии

22 марта 2022, 11:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Грузии приняли решение отменить с 28 марта социальную дистанцию, карантин для вновь прибывших в страну людей, ограничения для кафе, спортзалов и на проведение массовых мероприятий. При этом остался в силе масочный режим в общественном транспорте и в закрытых помещениях.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 февраля на фоне стабилизации ситуации с распространением коронавируса, власти Грузии объявили об отмене с 5 марта запрета на работу ночных клубов.

За сутки в Грузии от коронавируса скончались семь человек, а общее число смертей от COVID-19 достигло 16 678. За сутки подтверждены 1053 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 достигло более 1,64 млн, следует из информации, опубликованной сегодня на правительственном сайте Stopcov.Ge.

С 28 марта в Грузии будет отменено правило об обязательном ношении масок на открытом воздухе, заявил начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе. "На этом этапе будет сохранено обязательство носить маски в общественном транспорте и закрытых помещениях", – привел сегодня на своем сайте грузинский "Первый канал" слова Гибрадзе.

Гибрадзе добавил, что с 28 марта будут отменено ограничение на количество посетителей в объектов общепита, а также спортивных, творческих и иных мероприятий. Переведенные ранее на удаленный формат работы сотрудники смогу вернуться в офисы, также отменяется режим самоизоляции для вновь прибывших в страну людей, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Формула".

"Практически все ограничения и правила, кроме ношения маски в помещении и в общественном транспорте, будут сняты", – сказал Георгий Гибрадзе.

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