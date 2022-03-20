20 марта 2022, 14:57

Следствие потребовало ареста обвиняемого в нападении на журналистов "Формулы"

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прокуратура направила в Тбилисский горсуд ходатайство об аресте мужчины, обвиненного в избиении членов съемочной группы оппозиционного телеканала "Формула".

Как писал "Кавказский узел", 18 марта стало известно, что по подозрению в нападении на журналистов телеканала "Формула" задержан один человек. Расследование уголовного дела начато по части 2 статьи 154 УК Грузии (незаконное воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста).

Съемочная группа телеканала "Формула" подверглась нападению вечером 17 марта  во время записи интервью в одном из кафе в Тбилиси. Корреспондент телекомпании Нано Чакветадзе рассказала, что съемочная группа собирались записать интервью в этом кафе по согласованию с администрацией заведения, но в ходе интервью один из гостей повел себя агрессивно. В итоге оказались избиты операторы, телесные повреждения получила и Чакветадзе, это зафиксировали врачи.

Прокуратура Грузии официально предъявила обвинение задержанному за нападение на съемочную группу «Формулы», сообщает "Новости-Грузия" со ссылкой на обнародованное сегодня заявление ведомства.

Мужчине предъявлено обвинение в незаконном воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, совершенном с применением насилия, что предусматривает до трех лет лишения свободы.

Прокуратура обратилась в Тбилисский горсуд с ходатайством об аресте обвиняемого. По версии следствия, мужчина, узнав, что журналисты представляют оппозиционный телеканал "Формула", потребовал от них покинуть кафе и нанес травмы трем сотрудникам СМИ, пишет издание.

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Примечание:

"Журналисты и оппозиционеры сорвали заседание парламента Грузии", "Силовики перекрыли доступ журналистам на заседание парламента Грузии", "Правозащитники и журналисты сочли неэффективным расследование нападений в Тбилиси".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

20 марта 2022, 14:13

20 марта 2022, 13:16

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