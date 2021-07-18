Журналисты и оппозиционеры сорвали заседание парламента Грузии

18 июля 2021, 19:17

Внеочередное заседание грузинского парламента перенесено на другой день после того, как журналисты и оппозиционеры помешали главе МВД выступить перед депутатами.

Как писал "Кавказский узел", сегодня спикер парламента Грузии Каха Кучава объявил технический перерыв в заседании после того, как журналисты и оппозиционные депутаты помешали выступлению главы МВД Вахтанга Гомелаури, подойдя к трибуне с фотографиями Лексо Лашкаравы. Несколько депутатов от правящей партии "Грузинская мечта" окружили трибуну, на которой стоял Гомелаури, а другие стали отбирать у оппозиционеров и журналистов плакаты и фотографии и рвать их. Нескольких оппозиционных депутатов вывели из зала парламентские приставы.

17 июля участники митинга в Тбилиси заявили, что 18 июля председатель парламента должен пустить журналистов на выступление главы МВД Вахтанга Гомелаури перед депутатами. Сегодня лишь часть журналистов была допущена в здание парламента, остальных желающих не пустили сотрудники полиции. На заседание разрешено пускать не более 100 журналистов, пояснил спикер парламента Каха Кучава.

Внеочередное заседание парламента, на котором планировал выступить министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, решено прекратить и перенести на неопределенный срок, заявил Каха Кучава в эфире телеканала "Рустави 2", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Выступление министра в парламенте было прервано, когда он выразил свое соболезнование в связи со смертью Лексо Лашкаравы. После того, как члены правящей партии и оппозиционеры вступили в перепалку и депутаты от "Грузинской мечты" не захотели продолжать заседание, спикер объявил технический перерыв сначала на две минуты, затем на пять минут, а потом на полчаса.

Перед этим на балконе, где по регламенту находятся сотрудники прессы, журналисты развернули два плаката с красными пятнами, символизирующими кровь. Это вызвало возмущение депутата Ираклия Заркуа, который попросил журналистов убрать баннер с ложи для прессы. "Министр внутренних дел пришел в парламент. Если мы хотим услышать ответы, задавайте критические вопросы... У меня просьба временно снять этот баннер и послушать его, никто не помешает вам протестовать", - заявил журналистам Ираклий Заркуа. Заркуа уверял в прямом эфире Мтавари архи, что это его собственная инициатива.

За журналистов заступилась независимый депутат Саломе Самадашвили. "Назовете ли вы аморальным протест оппозиции и средств массовой информации против того, что ваше правительство оставило Лексо Лашкараву и 52 других журналистов без защиты - это не меняет того факта, что имело место насилие и люди погибли", - заявила Саломе Самадашвили в эфире "Рустави 2".

"Кавказский узел" писал также, что 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси были избиты, по подсчетам журналистов, 53 сотрудника СМИ. Прокуратура признала потерпевшим 41 человека, среди которых 35 журналистов, в нападениях на них обвинены 24 человека.

Один из избитых журналистов, оператор "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкарава, впоследствии был найден мертвым в своем доме. Это вызвало новый виток протестов. В частности, 11 и 13 июля в связи со смертью Лашкаравы прошли масштабные акции протеста в Тбилиси и других крупных городах Грузии, а 14 июля оппозиционные телекомпании "ТВ-Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" в знак протеста на сутки приостановили вещание.